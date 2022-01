Kevin Spacey (62) po svemu sudeći uživa u Hrvatskoj. Obišao je Zagreb, jeo najbolja hrvatska jela, slavio Novu godinu u jednom zagrebačkom klubu, obišao HNK, a sad je otputovao prema Plitvicama.

Svjetski poznati glumac u Hrvatskoj se provodi sjajno, daleko od SAD-a i skandala koji su mu faktički okončale karijeru u Hollywoodu.

Novu godinu je dočekao u zagrebačkom klubu Mint, gdje je bio počasni gost pa su mu pripremili cabaret točku iznenađenja, a prema navodima njegovog domaćina, Jakova Sedlara, danas se uputio u obilazak Plitvičkih jezera.

Razlog dolaska u Hrvatsku zapravo su pregovori sa Sedlarom o dva projekta, od kojih bi u jednom trebao utjeloviti Franju Tuđmana.

- Detaljne informacije oko projekata ću imati sutra nakon završetka pregovora. U principu razgovaramo o dva projekta. To su ljudi koji oko sebe imaju agente, savjetnike i nije jednostavno, ali Kevinu Spaceyu se ovdje sviđa i osjetio je da je poštovan kod nas. Ja se nadam da ćemo se uspjeti dogovoriti bar jedan od ta dva projekta o kojima razgovaramo - poručio je Sedlar za Jutarnji list.

Sedlar je rekao i kako Spaceyu prilaze na svakom koraku.

- Ljudi mu se zahvaljuju na ulogama koje je imao i kažu da ga vole. To mu je drago i tretman je zaista perfektan, a potrudili smo se sin i ja da ga dočekamo kao prijatelja. Naši prijatelji koji su bili s njim su oduševljeni njime kao osobom, jer je zaista poseban čovjek, glumac i intelektualac. Mislim da smo mu priredili jako lijep doček – nastavlja.

Otkrio je i da se glumcu Zagreb jako svidio.

- Zagreb mu se jako dopao, skoro sve smo obišli. Hodali smo od Zrinjevca do Katedrale, zanimao ga je i Gornji grad. Bili smo i u Hrvatskom narodnom kazalištu jer mu je to bila velika želja, pitao nas je da li može otići na scenu, jer nije bilo nikoga i onda je počeo govoriti monolog iz 'Richarda II' i to je trajalo par minuta. A danas ćemo vjerojatno otići u obilazak Nacionalnog parka Plitvička jezera.

S glumcem, kojeg u Americi prati loš glas i skandali, nije se doticao te teme.

