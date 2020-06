Khloe i Tristan se opet zbližili u izolaciji: Počelo se šuškati kako iznova započinju ljubavnu vezu

<p>Košarkaš <strong>Tristan Thompson</strong> (29) upadao je iz jedne afere u drugu, a njegova bivša djevojka, reality zvijezda <strong>Khloe Kardashian</strong> (35), svakoga bi mu puta dala drugu šansu. No, između njih je eskaliralo kada je Khloe saznala kako ju vara s <strong>Jordyn Woods</strong> (22), najboljom prijateljicom njene mlađe sestre <strong>Kylie Jenner</strong> (22). No, čini se kako sada Khloe ponovno naginje k svojem bivšem koji ju je varao. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Obitelj Kardashian nekad i sad'</strong></p><p>Oni zajedno imaju kći <strong>True</strong> (2), a tijekom izolacije zbog pandemije korona virusa zajedno su provodili vrijeme i to u Chloeinoj kući u Kaliforniji. <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/khloe-kardashian-tristan-thompson-look-22175082" target="_blank">Mirror</a> piše kako su počele kružiti glasine da par namjerava ponovno započeti romantičnu vezu, što se mnogima ne sviđa.</p><p>Obožavatelji reality zvijezde ne žele Tristana vidjeti niti blizu nje nakon svega što joj je učinio. Osim što ju je varao s prijateljicom njezine sestre, prevario ju je i dok je bila trudna. </p><p>Otkako su prekinuli, košarkaš ju je pokušao vratiti skupim poklonima i hrpom komplimenata, no ona je inzistirala na tome da ostanu u kontaktu samo zbog toga što imaju dijete. No, sada se mnogi pitaju je li se nešto promijenilo u ova dva mjeseca što su živjeli zajedno. </p><p>Osim, toga, Thompsonov suigrač <strong>Jordan Clarkson</strong> (28) nedavno je objavio video u kojem su Chloe i Tristan jako bliski. Riječ je o videu s jednog rođendanskog slavlja. Kardashianka se stisnula njemu, a on joj je obavio ruku oko struka. No, izvor za strane medije tvrdi kako ipak nisu više u vezi, ali da se viđaju zbog djeteta. </p><p> </p><p> </p>