Khloe Kardashian: 'Četiri godine sam u celibatu! Imam paučinu tamo dolje... Ne želim frajera!'

Khloé Kardashian ponovno je šokirala javnost - ali ovaj put vlastitom iskrenošću i brutalno dobrim humorom. Reality kraljica slavila je čak četiri godine celibata, a sve je začinila šalom na vlastiti račun koja je odmah postala viralna.

Foto: Instagram/Khloe Kardashian

- Imam paučinu dolje - izjavila je tijekom nove epizode showa The Kardashians, potvrđujući da od prekida s Tristanom Thompsonom ,prije rođenja njihovog sina Tatuma, nije imala ni trunke romantične akcije.

- Da, četiri godine ovog prosinca - rekla je kroz smijeh dok su joj producenti namještali mikrofon.

Foto: Instagram

Fanovi se pitaju je li Khloéin dugogodišnji celibat i fokus na vlastitu samostalnost poslužio kao inspiracija za novu Skims kampanju s dlakavim gaćicama.

Foto: Skims

Iako se šali, Khloé tvrdi da joj ovakav ritam savršeno odgovara. Na pitanje nedostaju li joj izlasci, zvučala je odlučnije nego ikad:

- Je*eno ne. Ne želim muškarca, spoj, ništa. I neću uskoro - odgovorila je zvijezda odlučnije nego ikad na pitanje nedostaju li joj izlasci

Potencijalnim udvaračima poručila je kratko i jasno: 'Pustite me da radim svoje. Držite se je*eno podalje od mene.'

- Čim mi se jave ti leptirići, odmah dobijem i paranoju - ‘Zašto nije odgovorio? Zašto nije nazvao?’ Svi ste vi je*eno ludi. Samo donosite dramu, stres, suze. Ne treba mi to - objasnila je i zašto joj više ne fale “leptirići u trbuhu'.

Foto: Instagram

Khloéina ljubavna prošlost nije ništa manje burna od holivudskih filmova, od braka s Lamarom Odomom koji se raspao nakon što je košarkaš završio u komi u bordelu, preko kratkih veza s French Montanom i Jamesom Hardenom, pa sve do više puta eksplodirajuće veze s Tristanom Thompsonom.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Thompson ju je prevario dok je bila trudna s kćeri True, zatim opet 2019., pa se par nakon pomirenja i zaruka ipak razišao kada je saznala da je dobio dijete s drugom ženom - upravo dok su čekali rođenje njihovog sina putem surogata.

Foto: RUBA

Nakon posljednje izdaje, Khloé je odlučila: 'nema muškaraca, nema izlazaka - samo djeca.'

- Ne izlazim i nije me briga za to. Fokusirana sam na svoju djecu - rekla je u podcastu.

Foto: Instagram

Khloé tako danas slavi četiri godine celibata s osmijehom na licu i porukom cijelom svijetu: 'ponekad je najbolja romansa - ona koju imaš sa samom sobom.'