REALITY ZVIJEZDA

Khloe Kardashian: 'Četiri godine sam u celibatu! Imam paučinu tamo dolje... Ne želim frajera!'

Foto: Instagram

Khloé Kardashian obilježila je četiri godine celibata uz provokativne šale na vlastiti račun, pritom jasno poručivši da joj solo život savršeno odgovara jer joj je donio neočekivani mir

Khloé Kardashian ponovno je šokirala javnost - ali ovaj put vlastitom iskrenošću i brutalno dobrim humorom. Reality kraljica slavila je čak četiri godine celibata, a sve je začinila šalom na vlastiti račun koja je odmah postala viralna.

Foto: Instagram/Khloe Kardashian

- Imam paučinu dolje - izjavila je tijekom nove epizode showa The Kardashians, potvrđujući da od prekida s Tristanom Thompsonom ,prije rođenja njihovog sina Tatuma, nije imala ni trunke romantične akcije.

- Da, četiri godine ovog prosinca - rekla je kroz smijeh dok su joj producenti namještali mikrofon.

Foto: Instagram

Fanovi se pitaju je li Khloéin dugogodišnji celibat i fokus na vlastitu samostalnost poslužio kao inspiracija za novu Skims kampanju s dlakavim gaćicama.

Foto: Skims

Iako se šali, Khloé tvrdi da joj ovakav ritam savršeno odgovara. Na pitanje nedostaju li joj izlasci, zvučala je odlučnije nego ikad:

- Je*eno ne. Ne želim muškarca, spoj, ništa. I neću uskoro - odgovorila je zvijezda odlučnije nego ikad na pitanje nedostaju li joj izlasci

Potencijalnim udvaračima poručila je kratko i jasno: 'Pustite me da radim svoje. Držite se je*eno podalje od mene.'

- Čim mi se jave ti leptirići, odmah dobijem i paranoju - ‘Zašto nije odgovorio? Zašto nije nazvao?’ Svi ste vi je*eno ludi. Samo donosite dramu, stres, suze. Ne treba mi to - objasnila je i zašto joj više ne fale “leptirići u trbuhu'.

Foto: Instagram

Khloéina ljubavna prošlost nije ništa manje burna od holivudskih filmova, od braka s Lamarom Odomom koji se raspao nakon što je košarkaš završio u komi u bordelu, preko kratkih veza s French Montanom i Jamesom Hardenom, pa sve do više puta eksplodirajuće veze s Tristanom Thompsonom.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Thompson ju je prevario dok je bila trudna s kćeri True, zatim opet 2019., pa se par nakon pomirenja i zaruka ipak razišao kada je saznala da je dobio dijete s drugom ženom - upravo dok su čekali rođenje njihovog sina putem surogata.

Khloe Kardashian gave fans a look at the surrogate birth of baby No. 2 with Tristan Thompson on the season 2 premiere of 'The Kardashians'
Foto: RUBA

Nakon posljednje izdaje, Khloé je odlučila: 'nema muškaraca, nema izlazaka - samo djeca.'

- Ne izlazim i nije me briga za to. Fokusirana sam na svoju djecu - rekla je u podcastu.

Foto: Instagram

Khloé tako danas slavi četiri godine celibata s osmijehom na licu i porukom cijelom svijetu: 'ponekad je najbolja romansa - ona koju imaš sa samom sobom.'

