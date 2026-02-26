Obavijesti

NE DOZVOLJAVA

Khloe Kardashian: 'Moja djeca još nemaju pristup internetu'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Khloe Kardashian: 'Moja djeca još nemaju pristup internetu'
Foto: Instagram

Otkrila je i da njezina kći ponekad kaže kako želi 'snimiti TikTok', ali pod tim misli samo na ples i zabavu pred kamerom, bez ikakvog znanja o trendovima ili popularnim zvukovima

Khloe Kardashian (41) je u u novoj epizodi podcasta 'Khloé In Wonder Land' ispričala kako svojoj djeci ne dozvoljava ulazak u internet svijet. Naime, rekla je da njena kći True (7) i sin Tatum (3) zasad nemaju pristup internetu ni društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Reality zvijezda naglasila je da mališani ne koriste ni Google, a kamoli TikTok ili Instagram, te da im je online svijet potpuno stran. Iako su svjesni da je njihova mama slavna i navikli su na paparazze, kaže da ih tehnologijom ne želi opterećivati u tako ranoj dobi.

KRONIČNI STRAH Khloé Kardashian ima strašnu sarmasofobiju, nije što mislite...
Khloé Kardashian ima strašnu sarmasofobiju, nije što mislite...

- To je jednostavno drugi svijet koji im još ne trebam objašnjavati - poručila je Khloé i dodala kako smatra da djeca njihove dobi ne trebaju biti na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Khloe Kardashian

Otkrila je i da njezina kći ponekad kaže kako želi 'snimiti TikTok', ali pod tim misli samo na ples i zabavu pred kamerom, bez ikakvog znanja o trendovima ili popularnim zvukovima.

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU FOTO Ove slavne dame odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma
FOTO Ove slavne dame odbacile su loše navike: Jedna je uspjela izgubiti čak četrdeset kilograma

Kad je riječ o prvom mobitelu, Khloé već ima plan. True bi ga mogla dobiti za svoj 'zlatni rođendan', odnosno kad navrši 12 godina. Ipak, ni tada joj, kaže, ne planira odmah dopustiti društvene mreže.

Foto: Instagram

Khloé je majka postala 2018. godine kada je rodila True, dok je sina Tatuma dobila 2022. s bivšim partnerom Tristanom Thompsonom. Unatoč burnoj prošlosti, tvrdi da danas imaju odličan odnos i uspješno suroditeljstvo.

- Nije nam bilo suđeno kao paru, ali jest da bude otac moje djece - rekla je ranije te dodala kako se osjeća stvoreno za majčinstvo i da nema mjesta gdje bi radije bila nego kod kuće sa svojom djecom.

