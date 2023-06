Khloe Kardashian proslavila 39. rođendan: Bivšem je opraštala prevare, a i dalje negira jedno...

Srednja od slavnih sestara Kardashian, Khloe danas je proslavila 39. rođendan. Uz starije sestre Kim (42) i Kourtney (44) proslavila se u realityju 'Keeping up with the Kardashian', a danas ju gledatelji i dalje prate u novoj varijanti 'The Kardashians'.

Njezin je privatni život već više od 15 godina pod povećalom javnosti, najviše zbog niza skandala u ljubavnom životu. Od 2016. ju povezujemo s NBA košarkašem Tristanom Thompsonom (32), s kojim ima kćerkicu True (4) i sinčića, kojega su dobili prošle godine unatoč činjenici da više nisu zajedno.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Khloe i Tristan preživjeli su čitav niz drama, ponajviše zbog njegove nevjere. Njihova veza započela je još 2016., navodno ju je prevario čak i dok je bila trudna sa True, no ona mu se uvijek vraćala, a mnogi misle da bi to mogla napraviti i ovaj puta. Sumnje o pomirenju produbila je kada mu je emotivnom porukom čestitala rođendan ranije ove godine.

Foto: Instagram/Khloe Kardashian

- Ti si doista najbolji otac, brat i ujak. Tvoja ljubav, pažnja, glupi plesovi, zagrljaji, zajedničke vožnje, rituali odlaska u krevet, način na koji im se pokazuješ. Sve gore navedeno znači više nego što ćete ikada znati za svoju malu obitelj - napisala je tada.

Prevare je priznao i sam Tristan, kada je 2021. dobio dijete s trenericom Maralee Nichols.

Foto: Instagram/Khloe Kardashian

- Khloe, ne zaslužuješ ovo. Ne zaslužuješ slomljeno srce i poniženje koje sam ti uzrokovao. Ne zaslužuješ način na koji sam te tretirao godinama. Moje ponašanje nije povezano s viđenjem tebe koje imam. Jako te poštujem i volim. Bez obzira na to što ti mislila. Ponovno, veoma mi je žao - poručio je tada košarkaš.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Khloe se također često na meti kritika nalazi zbog plastičnih operacija i drastične promijene izgleda od početka karijere do sada.

- Jako mi je zasmetalo kad su ljudi počeli govoriti da sam bila na 12 plastičnih operacija lica. Moja reakcija je bila: 'O moj bože, jesam li?' Mislila sam da je to ludo. Nije me samo zasmetalo, uvrijedilo me. Nisam mogla shvatiti zašto bi ljudi to pomislili - rekla je Khloe koja tvrdi da je napravila samo operaciju nosa.