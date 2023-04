Khloe se bori s karcinomom kože, a Kim i Kourtney ponovno u sukobu: 'Ona je takva u srži'

Obitelj Kardashian ubrzo će dobiti još jednu sezonu svoje reality emisije 'The Kardashians'. U najavi koju su slavne sestre podijelile, otkrile su da će drame biti na pretek, a mogli bi se dogoditi i neki zaokreti. Sve saznajemo 25. svibnja.

U najavi nije nedostajalo ni smijeha, niti suza, pa čak ni onih poznatih Kiminih. Serija će se, kao i prethodna emitirati na Hulu. Inače, Kardashianke smo od 2007. do 2021. gledali u sklopu E!-jevog realityja 'Keeping up with the Kardashians'.

Iz kratkih isječaka vidimo da ćemo u posebno teškoj situaciji gledati Khloe (38), kojoj je bio otkriven rak kože te ga je morala uklanjati.

- Melanom je smrtonosan. Ovo je bilo puno opasnije nego što sam u početku mislila - govori srednja sestra u najavi.

Foto: RUBA

U ovoj ćemo sezoni nastaviti gledati Kylie (25) u ulozi majke, no čini se da je mlada influencerica spremna pokazati nam svoje drugo lice.

- Bila bih najsretnija da se nikada nisam operirala. Moramo više razmišljati o standardima ljepote koje namećemo - otkrila je najmlađa Kardashianka.

Foto: NNON

Naravno, nezaobilazan je i konflikt najstarijih sestara Kim (42) i Kourtney (44). Naime, Kourtney se prošle godine udala za glazbenika Travisa Barkera (47). Njihovo luksuzno vjenčanje u talijanskom Portofinu zasigurno je bilo događaj godine, ali je mladenki ostalo u gorkom sjećanju.

Foto: Instagram

- Iskoristila je moje vjenčanje kao poslovnu priliku. Ona je takva do svoje srži - rekla je Kourtney za kameru.

- Ne razumijem odakle ova cijela narativa. Posebno sam bila oprezna da ne bi tako ispalo - objasnila je Kim.

Koji je točno povod najnovije svađe još nisu otkrile, ali je Kendall (27) komentirala da se Kourtney osjeća kao da joj je Kim ukrala 'čar vjenčanja' svojim poduzetničkim razmišljanjem. Dvije sestre imaju podužu povijest sukoba, 2020. su se čak fizički obračunale.

Najčitaniji članci