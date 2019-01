Kidman objasnila neugodnjak s Malekom: 'Nije bilo namjerno'

Australska glumica Nicole Kidman (51) napokon je progovorila o neugodnoj sceni koju je doživjela na pozornici dodjele Zlatnih globusa. Nakon što je u javnost izašao video na kojem ignorira glumca Ramija Maleka (37), i sama je komentirala zašto se to zapravo dogodilo.

- Zaprepaštena sam videom, Rami i ja smo jako dobri prijatelji. Nikad ga ne bih ignorirala, nisam ni osjetila njegovu ruku na svojim leđima - rekla je Nicole za Entertainment Tonight.

- Nije bilo namjerno - naglasila je glumica.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Podsjetimo, nagradu za najbolji film Maleku je dodijelila Kidman, a jedna korisnica Twittera uhvatila je neugodnu scenu njihovog susreta. Nicole je u jednom trenutku u potpunosti izignorirala Maleka kojemu je bilo vrlo neugodno zbog nastale situacije. Nakon proglašenja najboljeg filma, producenti su nakratko ostali na pozornici kako bi porazgovarati s glumicom, a njihovom se razgovoru pokušao pridružiti i sam Malek.

Rami Malek trying to talk to Nicole Kidman is like me trying to talk to my crush #goldenglobes pic.twitter.com/WYS4fs6zTd