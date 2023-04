Kiki Rahimovski: Parnom valjku želim svu sreću, jedino što me za njih vezalo bio je moj otac

Trebao sam s novim singlom izaći u drugome mjesecu, ali me tim zamolio da s pjesmom izađem na festivalu Beogradsko proljeće, govori nam pjevač Kiki Rahimovski (41).

Po svemu se čini da je to bila dobra odluka jer je žiri Beogradskog proleća odlučio da nagradu za najbolju interpretaciju dodijeli Rahimovskom za pjesmu "Suze nebeske".

- Nisam baš festivalski izvođač, ali tijekom karijere nastupao sam na brojim pozornicama diljem regije jer su pjesme učinile svoje. Mislim da će se pjesma svidjeti široj publici, no nikad nemam velika očekivanja. Na festivalima se podružim s kolegama, steknem nova poznanstva i publici ostavim pjesmu. Ako je prihvate, super, ako ne, to je isto OK - skromno kaže Kiki.

Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Mnoge je zanimalo jesu li tužni stihovi pjesme ''Suze nebeske'' posvećeni velikom Akiju Rahimovskom.

- Neka publika odluči o tome - dodaje Kiki, koji se vratio u Zagreb i nastavlja sa snimanjem novog albuma.

Parni valjak je prije dva mjeseca krenuo dalje s novim vokalistom Igorom Drvenkarom.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

- Jedino što me vezalo za Valjak bio je moj otac. Nemam pravo komentirati odluke o nečemu što nije moje. Želim im svu sreću - rekao je na kraju Kiki.

