Peconni o miru u kući i na poslu: "Imam tu sreću da moja žena ima jako puno razumijevanja"

Mladi kantautor iz Zaprešića, Petar Radić, publici je poznat kao Peconni, a posljednjih godina marljivo gradi svoje ime na domaćoj sceni. Večeras se vraća na pozornicu Zagrebačkog festivala, a u intervjuu nam je otkrio detalje o karijeri, ali i pjesmi. Komentirao je što je po njemu bio najveći profesionalni preokret u karijeri.

- To je definitivno bio početak suradnje sa Shallom i debitiranje na Zagrebačkom festivalu - istaknuo je te se osvrnuo na to kako je pristupio stvaranju pjesme "Cure samo žele zabavu".

- Novoj pjesmi smo pristupili na način gdje smo malo izašli iz nekih klasičnih okvira i šablonske konstrukcije pjesme pa smo iz nekog tight popa prešli u energični rock na refrenu. Sva ekipa koja je radila na prošlogodišnjoj pjesmi "Mislim" je radila i na pjesmi "Cure samo žele zabavu" - rekao nam je Peconni. Inspiracija mu inače dolazi iz svih događaja u njegovoj okolini te kaže da se ponekad poigra s maštom i zamisli scenarij koji pokuša dočarati u tekstu pjesme. Osvrnuo se i na to koliko se njegov proces pisanja pjesama promijenio tijekom godina.

- Sve zavisi o raspoloženju i smjeru u kojem želim da pjesma ide. Balade i malo emotivniji tekstovi najčešće dolaze u kasnim satima, dok malo brže i energičnije pjesme dođu uz jutarnju kavu - otkrio nam je. Zasad se ne vidi na pozornici Dore ili čak Eurosonga, no ističe kako se nikada ne zna jer mu ideje inače dolaze neočekivano. Komentirao je i kako glazbeni život drži u ravnoteži s privatnim.

- Posao glazbenika i tempo rada svakako nije lak za pratiti ljudima koji nisu u tom poslu, zato je jako bitno uz sebe imati nekoga tko ima dovoljno tolerancije i dovoljno živaca za istrpjeti cjelodnevno izbivanje od doma radi studija. Imam tu sreću da moja žena ima jako puno razumijevanja pa mi održavanje balansa ne remeti niti mir u kući, niti mir na poslu - iskren je pjevač. Slobodno vrijeme voli provoditi uz filmove, šetnju u prirodi sa suprugom ili druženje s prijateljima. Za kraj je komentirao i kako je njegov privatni život utjecao na pisanje pjesama.

- Naravno da je utjecao, štoviše mislim da najviše mojih tekstova ima neku makar tanku poveznicu s mojim privatnim životom, jer ipak se pjesma i piše da bi se izbacili neki osobni stavovi, razmišljanja i osjećaji - zaključio je Peconni.