Kilmer i Stone umalo 'prljavo' zaplesali poput Johnnyja i Baby

Jennifer Grey producirat će i glumiti u ‘Prljavom plesu 2’, na što Patrick Swayze nije htio pristati ni za 39 milijuna kuna dok je bio živ. U kultnom filmu iz 1987. Baby i Johnnyja umalo su zaigrali Val Kilmer i Sharon Stone

<p>Ne vjerujem u nastavke. Kratko i jasno bilo je objašnjenje <strong>Patricka Swayzea</strong> kad su mu ponudili da snimi nastavak sad već kultnog filma “Prljavi ples” iz 1987. godine. Pritom je odbio plaću od 39 milijuna kuna, koliko su mu nudili da ponovno zapleše kao Johnny Castle.</p><p>No protiv nastavka, o čemu bruje svi posljednjih dana, nije imala ništa njegova Baby. Tako je <strong>Jennifer Grey </strong>(60) pristala zaigrati u “Prljavom plesu 2”, a i producirat će ga s redateljem <strong>Jonathanom Levineom</strong>, kako je potvrdio<strong> Jon Feltheimer</strong>, izvršni direktor Lions Gate Entertainment Corp.</p><p>- Bit će to romantični nostalgični film kakav su obožavatelji čekali - dodao je. O detaljima snimanja još se ništa ne zna niti kada se predviđa premijera.</p><p>Prije četiri godine Grey, koja je imala 27 godina kad je snimala original, odbila je glumiti u trosatnom ABC-jevu mjuziklu “Prljavi ples” jer joj nisu ponudili glavnu ulogu iz filma. Koga će igrati u nastavku Grey, koja sad već ima 60 godina, ostaje vidjeti. No original je original, a nastavak bez Swayzea, koji je preminuo u 57. godini 14. rujna 2009. u svom domu nakon teške bitke s rakom gušterače, teško možemo zamisliti. Osim što je starija, Grey se poput većine u Hollywoodu odala plastičnim operacijama. Dvije godine nakon što ju je proslavio “Prljavi ples”, korigirala je nos koji je bio njezin zaštitni znak. I požalila.</p><p>- To je najgora odluka koju sam donijela - rekla je svojedobno glumica koja i dalje aktivno pleše, a nastupala je i u američkom “Plesu sa zvijezdama” u kojem je i pobijedila.</p><p>Dok se na filmskom platnu doslovno mogla osjetiti kemija između Baby i Johnnyja, na snimanju baš nije sve išlo glatko. Jennifer je tad bila deset godina starija od Baby koju je trebala glumiti, a na kastingu je imala samo pet minuta da uvjeri ekipu da može glumiti 16-godišnjakinju koja se na ljetovanju s obitelji zaljubi u siromašnog instruktora plesa. No kad je saznala da će joj glumački partner biti Swayze, umalo je odustala. Nije ga podnosila još otkako su snimali “Red Dawn” 1984. A on nije podnosio legendarnu rečenicu iz filma “Nitko ne stavlja Baby u kut”. Na kraju je sam shvatio da taj citat mora ići.</p><p>Jedan od najromantičnijih filmova svih vremena zaradio je 214 milijuna dolara, a skoro je završio u videotekama umjesto u kinima zbog loše ocjene probnoga gledanja. Scena u kojoj se Baby i Johnny zafrkavaju na podu dvorane nije bila namijenjena za film. Kako bi se zagrijali, Jennifer i Patrick glupirali su se po dvorani, a redatelju se to toliko svidjelo da je odlučio ubaciti te trenutke u film. Snimanje je bilo naporno, bilo je ozljeda i poplavljenih usnica kad su snimali scenu na jezeru. No Baby i Johnny danas su kultni. U igri za njihove uloge bili su i <strong>Val Kilmer </strong>i <strong>Sharon Stone</strong>. Uz Swayzea je do smrti bila njegova supruga <strong>Lisa Niemi</strong> (64), a Jennifer je nedavno priznala da se u siječnju razvela od <strong>Clarka Gregga</strong> nakon 19 godina braka. </p><p>Swayze i Jennifer su bili posvađani, pa ih je redatelj Emile Ardolino natjerao da pogledaju snimku audicije. Navodno su u jednom pokušaju snimili ljubavnu scenu. Pjesma “The Time of My Life“ dobila je 1988. Oscar za najbolju filmsku glazbu, a pjesmu “She’s Like the Wind” koju pjeva u filmu Swayze je posvetio supruzi.</p><p> </p>