Kim digla paniku: U kući mi je tarantula, kako ću sad spavati?

Starleta Kim Kardashian West (38) imala je užasnu noć u kući u Hidden Hillsu u Kaliforniji. Nakon što je odradila trening i poigrala se s djecom, spustila se u podrum gdje je ugledala tarantulu. S obzirom na to da fanovi serije 'Keeping up with the Kardashians' znaju koliko se Kim boji paukova, mogu samo pretpostaviti koliko je vrištala i bila prestravljena.

Foto: Instagram

Ipak, to je nije spriječilo da životinju uslika. Stajala je dovoljno daleko od nje i požalila se pratiteljima da ne zna kako će spavati.

- Neću moći spavati večeras kad znam da mi je ovo bilo u garaži - napisala je.

Foto: Instagram

Kasnije te večeri je izjavila kako su u podrumu bile tri tarantule i da je očito sezona parenja pa ih zato ima puno. Podršku mu je pružila i sestra Khloe Kardashian (35).

- Zbog fotografija koje je Kimberly objavila nisam spavala cijelu noć. Cijelo vrijeme sam mislila da su tarantule po meni - rekla je Khloe.

Foto: Instagram

Kim i njen suprug Kanye West (42) napokon su se ove godine preselili u kuću u Hidden Hillsu koju su renovirali godinama. Par je 2014. nekretninu platio 131 milijuna kuna i onda uložili dodatnih 131 milijuna kuna u renoviranje. Ima studio u kojem West radi na novim pjesmama, košarkaški teren, veliki bazen, kućno kino...

