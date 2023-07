Kim jesi li to ti? Zastrašujuća transformacija reality zvijezde za novu ulogu u horor seriji

Reality zvijezda Kim Kardashian (42) u travnju je najavila da će glumiti u 12. sezoni serije 'American Horror Story: Delicate', a za ulogu u seriji, Kim je napravila zastrašujuću transformaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

U prvom teaseru koji je izašao, nakon nekoliko jezivih scena, pojavljuje se Kim koja u rukama uspavljuje bebu.

Kardashian je za tu scenu napravila fizičku transformaciju te se pojavila sa izbijeljenim obrvama, dugim umjetnim trepavicama i perikom.

Foto: Youtube/FX Networks

Inače, neki su njezino pojavljivanje u seriji oštro osudili komentirajući da je ona 'loš odabir glumice'. Tako je Sharon Stone (65) na društvenim mrežama komentirala da Kim nije dostojna uloge.

Foto: Instagram/Kim Kardashian

- Pa znaš...gluma, nije zahtjevno kao operacija mozga, ali ipak, mi cijenimo svoju umjetnost. Učili smo, patili smo, u tome je stvar - napisala je glumica.

Patti LuPone također se osvrnula na Kim dok je gostovala u emisiji 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' te rekla da smatra kako Kim 'oduzima posao profesionalnim glumcima'.

Foto: Youtube/FX Networks

S druge strane, producenti emisije oduševljeni su njezinom ulogom.

Kim je jedna od najvećih i najsjajnijih televizijskih zvijezda na svijetu i oduševljeni smo što joj možemo poželjeti dobrodošlicu u obitelj AHS-a. - rekao je jedan od producenata Ryan Murphy.