Obavijesti

Show

Komentari 1
LJUBAV CVJETA

Kim Kardashian i Hamilton uživaju u zajedničkom odmoru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kim Kardashian i Hamilton uživaju u zajedničkom odmoru
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kim je objavila niz obiteljskim fotki s odmora pokraj jezera, a na jednoj pozira zagrljena s prvakom Formule 1 s kojim se viđa u posljednje vrijeme

Admiral

Američka reality zvijezda, poduzetnica i medijska mogulica Kim Kardashian ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući najnovijoj objavi na Instagramu, u kojoj je pokazala i svog dečka, F1 ikonu Lewisa Hamiltona.

U opisu objave stoji jednostavno: "ljeta na jezeru s mojim najdražim ljudima", no slike govore mnogo više. U galeriji se nalaze fotke s proslave američkog Dana neovisnosti, četvrtog srpnja. Imanje je bilo ukrašeno američkim zastavama, a detalji poput tanjura i salveta sa zvjezdicama te patriotskih ukrasa na glavi upotpunili su slavljeničku atmosferu.

Ipak, najveću je buru izazvala fotke na kojoj je Kim s Lewisom, koju su mnogi protumačili kao javnu potvrdu veze o kojoj se mjesecima nagađa.

LJUBAV CVJETA Lewis Hamilton rekao kako je Kim zaslužna za njegovu sreću
Lewis Hamilton rekao kako je Kim zaslužna za njegovu sreću


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nives u tangama pokazala osunčanu guzu i brojne tetovaže
PODIŽE TEMPERATURU

FOTO Nives u tangama pokazala osunčanu guzu i brojne tetovaže

Nives Celzijus uživa u ljetu, sunčanju i kupanju, a njeni pratitelji uživaju u novim fotkama koje je objavila na Instagramu...
FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026
Spektakl u Parku mladeži

FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026

Split je i ove godine bio domaćin jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz cijelog svijeta tri su dana plesale uz nastupe Calvina Harrisa, Martina Garrixa, Hardwella, Armina van Buurena, FISHERA, Johna Summita i drugih DJ zvijezda. Šljokice, mrežaste haljine, tangice i upečatljivi kostimi ponovno su obilježili festival. Pogledajte kako je izgledala Ultra Europe 2026.
Preminuo je glumac Sam Neill
U 79. GODINI

Preminuo je glumac Sam Neill

Glumac je najpoznatiji po ulozi Alana Granta u filmu 'Jurski park'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026