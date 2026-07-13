Kim Kardashian i Hamilton uživaju u zajedničkom odmoru

Američka reality zvijezda, poduzetnica i medijska mogulica Kim Kardashian ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući najnovijoj objavi na Instagramu, u kojoj je pokazala i svog dečka, F1 ikonu Lewisa Hamiltona.

U opisu objave stoji jednostavno: "ljeta na jezeru s mojim najdražim ljudima", no slike govore mnogo više. U galeriji se nalaze fotke s proslave američkog Dana neovisnosti, četvrtog srpnja. Imanje je bilo ukrašeno američkim zastavama, a detalji poput tanjura i salveta sa zvjezdicama te patriotskih ukrasa na glavi upotpunili su slavljeničku atmosferu.

Ipak, najveću je buru izazvala fotke na kojoj je Kim s Lewisom, koju su mnogi protumačili kao javnu potvrdu veze o kojoj se mjesecima nagađa.



