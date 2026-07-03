Lewis Hamilton rekao kako je Kim zaslužna za njegovu sreću

Lewis Hamilton je uoči Velike nagrade Velike Britanije, koja se održava ovaj vikend, progovorio o svojoj vezi s Kim Kardashian.

- Lewis, na stazi i izvan nje ove godine puno si sretniji, a nama svima ovdje to je jako drago za vidjeti - rekao je komentator David Croft dok je Lewis bio govornik uz još neke od vozača na 'fan eventu'.

All the English drivers on the main stage talking about driving tests and then George drops the girlfriend question again the Lewis 😭 pic.twitter.com/kMvogwtJpr — Jenny K ♥️💛🏎️🏁 AT SILVERSTONE 26 (@jennyk1977) July 2, 2026

- Je li to zbog brzog bolida ili nove djevojke? - pitao je Russell.

- Da, ta ti je dobra! - odgovorio je Hamilton sa smiješkom dok se publika smijala.

- Znaš zašto te to pita? Samo želi znati trebaju li Kimiju dva ručnika ili ne - rekao je Croft aludirajući na Veliku nagradu Monaka gdje je Kim Kardashian uzela ručnik koji je bio namijenjen Kimiju Antonelliju.

Hamilton je izrazio zahvalnost momčadi Ferrarija, a zatim i spomenuo Kim Kardashian s kojom ga se povezuje od veljače ove godine.

- Jednom kad provedete godinu dana s ovom momčadi, Ferrari je i dalje jedna od najlegendarnijih momčadi, a iza sebe imaju teško razdoblje. To je nevjerojatna momčad i vrlo su me srdačno primili. Prva godina bila je, naravno, vrlo teška, no sada napokon vidimo rezultate napornog rada gdje svi ulažemo i to nas napokon vraća tamo gdje želimo biti - rekao je bivši dugogodišnji vozač Mercedesa.

- I naravno, naravno, to je Kim - nadodao je na kraju Lewis.

- Sjajno je to vidjeti, zbilja jest - rekao je Croft dok je publika klicala.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Izvor za People je u lipnju rekao kako su Kim i Lewis vrlo opušten par i da imaju osjećaj kao da su zajedno već godinama.

- Sve je tako jednostavno i opušteno, a činjenica da se znaju od prije samo pomaže jer oboje dijele iste stavove, životne ciljeve i nastoje stvari učiniti jednostavnim - rekao je izvor.