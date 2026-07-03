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LJUBAV CVJETA

Lewis Hamilton rekao kako je Kim zaslužna za njegovu sreću

Piše Maša Mai Čigir,
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Lewis Hamilton rekao kako je Kim zaslužna za njegovu sreću
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Foto: Instagram
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Šuškanja o vezi Ferarijevog vozača Formule 1 i Kim Kardashian počela su u veljači ove godine

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Lewis Hamilton je uoči Velike nagrade Velike Britanije, koja se održava ovaj vikend, progovorio o svojoj vezi s Kim Kardashian

- Lewis, na stazi i izvan nje ove godine puno si sretniji, a nama svima ovdje to je jako drago za vidjeti - rekao je komentator David Croft dok je Lewis bio govornik uz još neke od vozača na 'fan eventu'.

- Je li to zbog brzog bolida ili nove djevojke? - pitao je Russell.

- Da, ta ti je dobra! - odgovorio je Hamilton sa smiješkom dok se publika smijala.

- Znaš zašto te to pita? Samo želi znati trebaju li Kimiju dva ručnika ili ne - rekao je Croft aludirajući na Veliku nagradu Monaka gdje je Kim Kardashian uzela ručnik koji je bio namijenjen Kimiju Antonelliju.

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Hamilton je izrazio zahvalnost momčadi Ferrarija, a zatim i spomenuo Kim Kardashian s kojom ga se povezuje od veljače ove godine. 

- Jednom kad provedete godinu dana s ovom momčadi, Ferrari je i dalje jedna od najlegendarnijih momčadi, a iza sebe imaju teško razdoblje. To je nevjerojatna momčad i vrlo su me srdačno primili. Prva godina bila je, naravno, vrlo teška, no sada napokon vidimo rezultate napornog rada gdje svi ulažemo i to nas napokon vraća tamo gdje želimo biti - rekao je bivši dugogodišnji vozač Mercedesa.

- I naravno, naravno, to je Kim - nadodao je na kraju Lewis. 

- Sjajno je to vidjeti, zbilja jest - rekao je Croft dok je publika klicala.

Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Izvor za People je u lipnju rekao kako su Kim i Lewis vrlo opušten par i da imaju osjećaj kao da su zajedno već godinama.

- Sve je tako jednostavno i opušteno, a činjenica da se znaju od prije samo pomaže jer oboje dijele iste stavove, životne ciljeve i nastoje stvari učiniti jednostavnim - rekao je izvor. 

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