Preminuo je glumac Sam Neill

Preminuo je Sam Neill, glumac najpoznatiji po ulozi Alana Granta u legendarnom 'Jurskom parku'. Imao je 78 godina. Tužnu je vijest objavila njegova obitelj.

U objavi na društvenim mrežama su napisali kako je preminuo u ponedjeljak 13. svibnja u Sydneyju, okružen svojom obitelji.

- Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali blagoslovljen činjenicom da je Sam prebolio rak - stoji u priopćenju uz napomenu kako obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenucima.

Prije nekoliko mjeseci Neill je objavio kako je pobijedio rak krvi trećeg stadija nakon teške borbe. U ožujku 2022. mu je dijagnosticiran rijedak i često agresivan oblik raka krvi.