Glumac je najpoznatiji po ulozi Alana Granta u filmu 'Jurski park'
U 79. GODINI
Preminuo je glumac Sam Neill
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Preminuo je Sam Neill, glumac najpoznatiji po ulozi Alana Granta u legendarnom 'Jurskom parku'. Imao je 78 godina. Tužnu je vijest objavila njegova obitelj.
U objavi na društvenim mrežama su napisali kako je preminuo u ponedjeljak 13. svibnja u Sydneyju, okružen svojom obitelji.
- Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali blagoslovljen činjenicom da je Sam prebolio rak - stoji u priopćenju uz napomenu kako obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenucima.
Prije nekoliko mjeseci Neill je objavio kako je pobijedio rak krvi trećeg stadija nakon teške borbe. U ožujku 2022. mu je dijagnosticiran rijedak i često agresivan oblik raka krvi.
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