Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA KARIJERA

Kim Kardashian je uvjerena da će uskoro postati odvjetnica, pisala je pravosudni ispit

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kim Kardashian je uvjerena da će uskoro postati odvjetnica, pisala je pravosudni ispit
Foto: Mario Anzuoni

Glumica i manekenka Kim Kardashian je nedavno rekla kako će za dva tjedna biti “ovlaštena odvjetnica”, jer će tada biti objavljeni rezultati njezinog pravosudnog ispita kojeg je polagala nakon 6 godina studija

Glumica i manekenka Kim Kardashian uskoro će postati odvjetnica. Naime, kako piše TMZ, Kim tvrdi kako je sigurna da je položila pravosudni ispit i da će za nekoliko tjedana postati odvjetnica.

Kim je nedavno posjetila BBC-jev The Graham Norton Show kako bi promovirala svoju novu seriju All’s Fair, i tom prilikom jasno je dala do znanja da je potpuno uvjerena kako će za dva tjedna biti “ovlaštena odvjetnica” – upravo tada će biti objavljeni rezultati njezinog ispita.

POVEZANO SA STRESOM Kim Kardashian otkrila aneurizmu tijekom snimanja nove sezone reality serije
Kim Kardashian otkrila aneurizmu tijekom snimanja nove sezone reality serije

Inače, njen otac Robert bio je poznati odvjetnik, a Kim je Nortonu rekla da vidi pravo kao sljedeću fazu svoje karijere i da u konačnici želi biti odvjetnica na sudskim procesima.

Naravno, Kim zapravo ne može sa sigurnošću znati je li položila ispit, ali očito je vrlo samouvjerena, budući da je upravo završila svoj pravni program, a već je i proslavila postignuće u dvorištu dok su je dvojica njezinih mentora hvalila u videozapisima koje je objavila njezina sestra Khloé.

LUDE KOMBINACIJE Vrući outfiti Kim Kardashian: Sve je pucalo po šavovima dok je šnajderica spašavala dekolte
Vrući outfiti Kim Kardashian: Sve je pucalo po šavovima dok je šnajderica spašavala dekolte

Podsjetimo, Kim je počela studirati pravo prije šest godina, a jedna osoba na njezinoj promociji rekla je da je tijekom tog razdoblja prakticirala pravo oko 18 sati tjedno, što ukupno iznosi više od 5.000 sati. Kim je navodno polagala glavni pravosudni ispit u srpnju ove godine i još uvijek čekala rezultate, ali je prilično sigurna u njihov dobar ishod.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave
VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave

Hrvatsku i svijet više je puta potresla vijest o tragičnoj smrti poznatih osoba, a mnogi se vrlo dobro sjećaju gdje su se nalazili u trenutku kada su čuli da je poginuo Dražen Petrović. princeza Diana, Grace Kelly, Ena Begović, James Dean...
Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek
POBJEDNIK SEDME SEZONE

Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek

Kad je zakoračio u sedmu sezonu 'Života na vagi', Mislav Šepić iz Velike Gorice imao je 171 kilogram i želju da svoj život promijeni iz temelja. Godinama se borio s viškom kilograma, a ta borba nije bila samo fizička. Iza nje su stajale godine tuge, stresa i potiskivanja emocija. Danas, gotovo 80 kilograma lakši, kaže da živi onako kako je oduvijek želio - zdravo i aktivno.
Što će biti u vašim omiljenim serijama i sapunicama u petak?
DNEVNI PREGLED

Što će biti u vašim omiljenim serijama i sapunicama u petak?

Doznajte što vas očekuje ovog petka 24. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025