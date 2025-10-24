Kim Kardashian je uvjerena da će uskoro postati odvjetnica, pisala je pravosudni ispit

Glumica i manekenka Kim Kardashian uskoro će postati odvjetnica. Naime, kako piše TMZ, Kim tvrdi kako je sigurna da je položila pravosudni ispit i da će za nekoliko tjedana postati odvjetnica.

Kim je nedavno posjetila BBC-jev The Graham Norton Show kako bi promovirala svoju novu seriju All’s Fair, i tom prilikom jasno je dala do znanja da je potpuno uvjerena kako će za dva tjedna biti “ovlaštena odvjetnica” – upravo tada će biti objavljeni rezultati njezinog ispita.

Inače, njen otac Robert bio je poznati odvjetnik, a Kim je Nortonu rekla da vidi pravo kao sljedeću fazu svoje karijere i da u konačnici želi biti odvjetnica na sudskim procesima.

Naravno, Kim zapravo ne može sa sigurnošću znati je li položila ispit, ali očito je vrlo samouvjerena, budući da je upravo završila svoj pravni program, a već je i proslavila postignuće u dvorištu dok su je dvojica njezinih mentora hvalila u videozapisima koje je objavila njezina sestra Khloé.

Podsjetimo, Kim je počela studirati pravo prije šest godina, a jedna osoba na njezinoj promociji rekla je da je tijekom tog razdoblja prakticirala pravo oko 18 sati tjedno, što ukupno iznosi više od 5.000 sati. Kim je navodno polagala glavni pravosudni ispit u srpnju ove godine i još uvijek čekala rezultate, ali je prilično sigurna u njihov dobar ishod.