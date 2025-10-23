Kim Kardashian otkrila aneurizmu tijekom snimanja nove sezone reality serije

Obavijesti

POVEZANO SA STRESOM

24sata
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Piroschka Van De Wouw

Otkriće se dogodilo za vrijeme rutinske MRI pretrage. Kardashian je u epizodi sugerirala kako bi višegodišnji razvod od repera Kanye Westa mogao doprinijeti zdravstvenim komplikacijama

Američka reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian otkrila je tijekom premijere 7. sezone serije “The Kardashians” da joj je dijagnosticirana aneurizma mozga. Neobično otkriće dogodilo se za vrijeme rutinske MRI pretrage, koja je pokazala prisutnost “male aneurizme”, piše TMZ.

Medicinski stručnjaci ističu da aneurizme mogu biti povezane sa stresom. Prema Mayo klinici, aneurizma predstavlja izbočenje ili napuhivanje krvne žile u mozgu, a njezino puknuće može izazvati unutarnje krvarenje koje je potencijalno opasno po život.

Kardashian je u epizodi sugerirala kako bi višegodišnji razvod od repera Kanye Westa, s kojim ima četvero djece, mogao doprinijeti zdravstvenim komplikacijama. Prema vlastitim riječima, stres razvoda dodatno je uzrokovao i pogoršanje njezine psorijaze.

Tijekom promocije nove sezone osvrnula se i na psihološko stanje koje opisuje kao simptome Stockholmskog sindroma — pojave u kojoj žrtva razvija pozitivne osjećaje prema osobi koja je zlostavlja. Kardashian i West bili su u braku od 2014. do 2022. godine, a tijekom tog vremena reper je imao niz javnih ispada i borbi s mentalnim zdravljem.

Kardashian navodi kako se na razvod odlučila nakon što je zaključila da bivši suprug nema motivaciju potražiti stručnu pomoć. Kako kaže, i danas se nosi s posljedicama turbulentnog razdoblja.

Nova sezona “The Kardashians” emitira se na streaming platformi Hulu, gdje gledatelji mogu pratiti nastavak priče o Kardashianinoj privatnoj i poslovnoj svakodnevici.

