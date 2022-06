Kim Kardashian nakon Met Gale i dalje gubi kile, do sada skinula deset: 'Ne želim više mršavjeti'

Kako bi nosila kultnu haljinu Marilyn Monroe na Met Gali, reality zvijezda Kim Kardashian (41) izgubila je čak sedam kilograma u roku od tri tjedna, kako je u tome uspjela i što ju sada muči ispričala je suvoditeljicama Today showa, Savannah Guthrie (50) i Hodi Kotb (57).

- Gledala sam na to kao na ulogu i stvarno sam htjela nositi ovu haljinu. Od tada sam samo jela zdravo - ispričala je Kim rekavši kako više ne planira mršavjeti, no tijelo ju trenutno ne sluša. Nakon Met Gale izgubila je dodatna tri kilograma i danas izgleda mršavije nego ikad.

- Ne pokušavam više mršavjeti, ali sada zasigurno imam više energije. Izbacila sam toliko šećera i nezdrave hrane koju sam jela. Sve to mi je promijenilo život - dodala je.

Mnogi su je prozvali zbog brzog gubitka kilograma, ali je Kardashian ranije ovog mjeseca rekla za New York Times da ne očekuje da će obožavatelji krenuti njezinim stopama i napraviti ono što je ona.

- Ja nisam nikom došla i rekla: 'Hej, zašto ne krenete s mršavljenjem u kratkom vremenu? Za mene je to bilo ok. Ako Christian Bale to može učiniti za filmsku ulogu, onda je to prihvatljivo. Čak se i Renée Zellweger udebljala za ulogu - priznala je Kim.

Nedavno se također borila i s negativnim kritikama oko nošenja povijesne Marilyn haljine Jean Louisa jer su je okrivili da ju je oštetila.

Podsjetimo, Ripley's Believe it or Not!, vlasnica odjevnog predmeta, zanijekala je da je Kardashian napravila bilo kakvu štetu na haljini.

- Bez obzira na kojoj ste strani debate, povijesna važnost haljine nije poništena, nego naglašena. Potpuno nova skupina mladih ljudi saznala je za ostavštinu Marilyn Monroe - izjavili su.

Kardashian je na Today također demantirala da je na bilo koji način naštetila haljini.

- Ripley's i ja smo tako dobro surađivali - rekla je te ispričala da su je oblačili u rukavicama.

