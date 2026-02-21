Obavijesti

BISTE LI JE PREPOZNALI?

Kim Kardashian objavila fotku iz djetinjstva: 'Ja 1987. godine'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Kim se u objavi prisjetila i pozadine priče iza fotografije. Ona i njene prijateljice vježbale su za talent-show u školi. Za kostime je bila zadužena njezina baka...

Poduzetnica i reality zvijezda Kim Kardashian (45) objavila je na svojim društvenim mrežama fotografije iz djetinjstva. U objavi je opisala da je kao 7-godišnjakinja nastupala sa svojim prijateljicama na školskom talent-showu. 

- Godina je 1987., a mi izvodimo pjesmu 'Heaven Is a Place on Earth' pjevačice Belinde Carlisle - napisala je. Na fotografiji je Kim, kao i ostale djevojčice, u svjetlucavom kostimu s uzorkom leoparda. Ona je objasnila u objavi kako je za kostime zaslužba njezina baka Mary Jo 'MJ' Shannon iz njene trgovine.

- Baš smo marljivo vježbale za ovaj nastup u podrumu jedne od naših prijateljica - dodala je Kim. U objavi se prisjetila i svog oca, slavnog odvjetnika Roberta Kardashiana

- Moj tata je snimio ovaj nastup. Moram pronaći tu snimku - zaključila je Kim. 

Ispod objave su se nizali komentari, a njezini pratitelji oduševljeni su fotografijama. 'Preslatka si', 'Ovo je najbolja fotka ikad', neki su od njih. 

