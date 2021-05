Kim Kardashian (40) u zadnje vrijeme vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a kako se čini iz zadnje objave na Instagramu, aktivna je i u teretani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kim je za svoj trening odlučila je obući jednodijelni kupaći kostim, koji ističe njezinu vitku figuru. Crni kostim suprotstavila je s platinum plavom kosom koja joj prekriva cijela leđa. U kratkom opisu stavila je samo emoji puzzle.

Čini se kako Kardashianka vježba na spravi čiji su fokus mišići ruku, a Kim fokusirano gleda prema naprijed, bez kapi znoja.

- Ok, sad se samo igraš s mojim osjećajima - napisala je njezina sestra Khloe Kardashian (36), dok su drugi fanovi puni samo komplimenata.

"Wow", "predivna" i puno emojija srca neki su od komentara.

Nekoliko dana ranije Kim je objavila fotografiju s najstarijom kćeri North West (7), gdje Kim još uvijek ima svoju karakteristično tamnu boju kose. Neki se zbog toga pitaju je li ova fotografija zbilja nedavna ili je iz 2017. godine, zadnji put kad je Kim na duže vrijeme bila plavuša.

Kardashianka izbjegava spominjanje i objavljivanje svog trećeg razvoda koji je u tijeku. Glazbenik Kanye West (43) navodno i dalje pati za Kim i nosi vjenčani prsten, iako je Kim proces rastave pokrenula u veljači ove godine.

- Sve ide glatko - rekao je izvor za People u vezi razvoda poznatog para.

Umjesto toga Kim promovira svoje nove parfeme u sklopu KKW Fragrance i dijeli isječke epizoda iz emisije Keeping Up With the Kardashians, čija se 20. i posljednja sezona upravo emitira.