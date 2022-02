Kim Kardashian (41) 'povela' je svoje obožavatelje u novom Instagram videu na pregled kod svog liječnika dr. Ashkan Ghavamija. S njim je razgovarala o liječenju njenog novog kožnog poremećaja, diskromije, kojega je dobila nakon dugogodišnje borbe s psorijazom, piše The Sun.

Naime, tijekom godina, Kim je bila vrlo otvorena po pitanju svojih problema s kožom, a u novom videu je razgovarala s liječnikom o njezinom poremećaju koji dovodi do promjene boje kože ili noktiju te njezinom planu liječenja. Dr. Ghavami je započeo tako što je objasnio da se radi o pojmu koji zvuči pomalo otmjeno, ali nije.

- Taj poremećaj se zove diskromija. Kada se netko dosta profesionalno šminka i izlaže suncu i putuje kao i Vi, to sunce skupa s šminkom koja pokriva pora može uzrokovati regeneraciju kože. Naša koža se mijenja i tako možete dobiti diskromiju – objasnio je liječnik koji je zatim nastavio.

- Različiti pigmenti. Imat ćemo spreman plan liječenja, korak po korak da polako izjednačimo sav ton- rekao je Dr. Ghavami dok Kim nije mogla skriti oduševljenje.

- Spremni za polazak!- viknula je uzbuđeno Kim.

Podsjetimo, Kim je jako otvorena prema obožavateljima o svojim problemima s kožom već dugi niz godina. Otkrila je u početcima 'Keeping Up With the Kardashians' da joj je dijagnosticirana psorijaza. Prvi 'napad' psorijaze imala je s 25 godina. Otkrila je tada da joj je injekcija kortizona pomogla. Kasnije joj se bolest vratila.

Kim je napisala post na blogu za web stranicu Kourtney Kardashian (42), Poosh, o svom putovanju s psorijazom. Priznala je i da joj se stanje pogoršalo nakon što je opljačkana u Parizu.

Reality zvijezda podijelila je s čitateljima da je ona jedino dijete na koje je Kris Jenner (66) prenijela autoimunu bolest.

- Iako sam oduvijek odrastala s mamom koja je bolovala od psorijaze i slušala je kako priča o svojoj borbi, nisam imala pojma kakav bi moj život izgledao kad bih se i sama suočila s autoimunom bolešću – započela je Kim.

- Prošlo je 13 godina otkako sam doživjela svoju prvu pojavu psorijaze. Moje putovanje se jako razlikovalo od maminog, ali vidim i toliko sličnosti. Imala ga je u tjemenu i po cijelom tijelu, a ja bih ga stalno viđala i sjetila bi se da je otišla u solarij kako bi to pokušala olakšati - rekla je starleta ranije.