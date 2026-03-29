GLUMICA RAZOČARANA FILMOM

Kim Novak javno kritizirala Sydney Sweeney: 'Potpuno je pogrešan izbor da me glumi'

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Hubert Boesl/DPA/Caroline Brehman/REUTERS

Legendarna glumica (93) se boji da će film njihovu vezu prikazati na senzacionalistički način te da se neće usredotočiti na dubinu i složenost odnosa zaljubljenog para

Holivudska ikona Kim Novak javno je napala Sydney Sweeney nakon što je mlada zvijezda odabrana da je glumi u nadolazećem biografskom filmu "Scandalous!", koji prati njezinu ljubavnu aferu sa Sammyjem Davisom Jr.-om iz 1950-ih. 

U novom intervjuu za The Times of London, Novak je izjavila kako je dvadesetosmogodišnja Sweeney "potpuno pogrešan izbor" za ulogu i da "nikada ne bi odobrila" takvu odluku da ju se pitalo. Posebno je bila izravna u komentarima na fizički izgled mlađe kolegice, aludirajući na njezinu figuru. Istaknula je kako Sweeney, za razliku od nje, "previše odskače iznad struka".

Novak je izrazila duboku zabrinutost da će se film, čija je produkcija navodno zaustavljena i prije početka snimanja, fokusirati isključivo na seksualnu stranu njezine romanse s Davisom. Naglasila je da se njihova privlačnost temeljila na tome koliko su toga "zajedničkog" imali, a ne samo na fizičkoj strasti.

​- Nema šanse da to ne bi bila seksualna veza jer Sydney Sweeney stalno izgleda seksi. Ona je potpuno pogrešan izbor da me glumi - rekla je Novak.

Radnja filma "Scanadolus!"

Film "Scandalous!", čiju režiju potpisuje Colman Domingo, trebao bi ispričati priču o romansi između Novak i afroameričkog zabavljača Sammyja Davisa Jr.-a, kojeg će glumiti David Jonsson. Njihova veza 1957. godine naišla je na žestoku rasističku osudu i pritisak tadašnjeg šefa studija Columbia Pictures, Harryja Cohna, koji je Novak držao pod ugovorom.

U to vrijeme međurasne veze bile su tabu u Hollywoodu, a Cohn se bojao da će takva veza naštetiti poslovanju studija i karijeri njegove najveće zvijezde. Kako prenosi Daily Mail Online, Cohn je navodno prijetio Davisu nasiljem mafije ako ne prekine vezu s Novak.

​- Zbog boje njegove kože ljudi su radili užasne stvari - prisjetila se Novak, navodeći primjer kada su mu podmetnuli pivo s urinom.

Par je na kraju bio prisiljen prekinuti vezu pod strahom od posljedica. Novak je također demantirala da su se planirali vjenčati.

​- Ne, ne. Mislim, on me volio. I ja sam duboko marila za njega. Ali u to vrijeme nisam se htjela udati ni za koga - inzistirala je.

Kim Novak razočarana filmom

Novak je još prošle godine izrazila svoje nezadovoljstvo projektom, a posebno joj je zasmetao naslov filma.

​- Ne mislim da je ta veza bila skandalozna. On je bio netko do koga mi je bilo jako stalo. Imali smo toliko toga zajedničkog, uključujući potrebu da budemo prihvaćeni zbog onoga što jesmo i što radimo, a ne zbog toga kako izgledamo. Ali brinem se da će sve svesti na seksualne razloge - izjavila je tada za The Guardian.

Unatoč prigovorima, Sydney Sweeney je prošle godine izjavila kako joj je "iznimna čast" glumiti Novak.

​- Mislim da je njezina priča i danas vrlo relevantna jer se nosila s Hollywoodom, nadzorom nad svojim vezama i privatnim životom te kontrolom vlastitog imidža. Na mnogo načina se mogu poistovjetiti s time - rekla je Sweeney.

*uz korištenje AI-ja

