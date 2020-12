Starleta Kim Kardashian West (40) poznata je po tome da se bori za one koji su u zatvoru i koji trebaju biti smaknuti. SAD su u četvrtak pogubile osuđenog zločinca Brandona Bernarda (40), iako su protiv toga bili mnogi te su čak i prosvjedovali. I Kim se borila za njegov život, a otkrila je i da se telefonski čula s njim.

- Nisam dobro sad. Ubili su Brandona. On je reformirao svoj život. Bio je pun nade i pozitivan do kraja. Žao mu je što je nanio bol drugima. Dok je bio u stolcu, nazvao me njegov odvjetnik koji je s njim obavio zadnji poziv. Rekao mi je da je Brandon rekao da me voli i da mi želi zahvaliti. Rekao je da ne osjeća klaustrofobiju u stolcu - napisala je Kim nakon što je doznala vijest o smaknuću.

Na društvenim mrežama je cijeli dan odbrojavale sate do njegove smrti, zaključili su to oni koji je prate. Pet sati ranije napisala je da je razgovarala s Bernardom posljednji put i da joj je to bio najteži poziv ikad.

- Nesebičan kao uvijek, mislio je na svoju obitelj i brinuo se jesu li dobro. Rekao mi je da ne plačem jer borba nije gotova. Kad mi je rekao da je klaustrofobičan i da su mu ponudili sedativ da ga smire prije nego završi u stolcu te da ne želi paničariti, izgubila sam se. Morala sam ugasiti mikrofon na mobitelu da ne čuje kako plačem - istaknula je.

U Americi je jučer bio Dan ljudskih prava, što je Kim dodatno emocionalno pogodilo jer nije mogla vjerovati da će pogubiti nekog tko je imao 18 godina u trenutku kad je počinio zločin, a otad se u potpunosti promijenio. Dodala je kako je to sramotno.

Bernard je osuđen na smrt 2000. godine zajedno sa sudionikom Christopherom Vialvom zbog krađe automobila i ubojstva Todda i Stacie Bagley u blizini Killeena u Teksasu.

Vialva je oteo i ustrijelio par iz neposredne blizine dok su ležali u prtljažniku automobila. Poslije je Bernard zapalio automobil. U vrijeme zločina Bernard je imao 18, a Vialva 19 godina. Trojica ostalih uključenih u otmicu i ubojstvo nisu bili punoljetni kad se zločin dogodio i izbjegli su smrtnu kaznu. Dvoje je već pušteno iz zatvora.

Pola milijuna ljudi potpisalo je peticiju tražeći od predsjednika Donalda Trumpa da mu zamijeni kaznu doživotnim zatvorom, ali u svom naumu nisu uspjeli.