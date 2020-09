Kim pokazala šesti 'prst' na nozi o kojem se priča: 'Zbunjujuće je'

Reality zvijezda snimila je stopala i govorila kako ima pet prstiju na svakoj nozi. Poslije je pokazala bočni dio stopala koji izgleda kao dodatni prst kad obuje otvorene cipele na petu...

<p>Prije godinu dana reality zvijezda <strong>Kim Kardashian </strong>(39) izazvala je pomutnju među pratiteljima kad je objavila fotografiju na kojoj se činilo kako ima šest nožnih prstiju. Pozirala je s <strong>Kylie Jenner </strong>(23) u uskoj odjevnoj kombinaciji, ali svi su komentirali samo Kimina stopala. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Svi skandali i transformacije Kardashianki</b></p><p>Pratitelji su joj pisali kako je mogla tako nespretno urediti fotografiju da izgleda kao da ima viška prst. Tad se povodom Photoshop skandala oglasio se i predstavnik reality zvijezde koji je negirao tvrdnje pratitelja. </p><p>- To nije pogreška u uređivanju, to je optička iluzija - rekao je za <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kim-kardashian-kylie-jenner-mocked-18974087" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>Godinu dana nakon oglasila se i Kim jer više nije mogla trpjeti komentare na račun šestog prsta. Na video koji je snimila na tu temu stavila je naslov 'Vrlo zbunjujuće'. Reality zvijezda snimila je stopala i govorila kako ima pet prstiju na svakoj nozi. </p><p>- Svi misle da imam šest nožnih prstiju i to je stvarno divlje - započela je Kim. Redom je išla brojati prste da dokaže kako nema 'viška'. </p><p>Poslije je pokazala bočni dio stopala koji izgleda kao dodatni prst kad obuje otvorene cipele na petu. </p><p>- To je dio mog stopala. Kad obujem ovakve cipele raširi se i izgleda kao šesti nožni prst. Nadam se da je to odgovor na vaša pitanja jer stvarno imam pet prstiju na svakoj nozi - rekla je Kim. </p><p>Pratitelje je njezin video nasmijao i zbunio istovremeno.</p><p>- Presmiješno. Umirem od smijeha na njezinu objavu na Instagramu o šestom prstu - pisali su pratitelji. </p>