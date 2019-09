Kim prije operacija: Kupovala slavnima odjeću i snimila filmić

Kim Kardashian (38) trenutačno je jedna od najpoznatijih celebrityja u svijetu, a rijetko tko zna kako je ona uopće dosegla toliku slavu. Kad je Kim imala 14 godina, njezin otac, odvjetnik Robert Kardashian na sudu je branio igrača američkog nogometa O. J. Simpsona (72) kojeg se teretilo za duplo ubojstvo. Robert je ugledni odvjetnik, a preminuo je kad je Kim imala 23 godine. Nakon toga je Kardashianka počela karijeru kao stilist slavnim osobama. Bila je osobni kupac za R&B zvijezdu Brandy (40), a potom je radila za Lindsay Lohan (33) i Paris Hilton (38).

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Kad joj je bilo 26 ima je svoj debi pred kamerama. Pojavila se u američkoj emisiji 'Beyond the Break', a potom je postala i najbolja prijateljica Paris Hilton (38). Pojavila se u njezinom showu 'The Simple Life', a većina scena u kojima je bila je ili čišćenje ormara ili dosađivanje oko vile.

Kad se već priviknula na kamere, Kim je sa sestrama Khloe (35) i Kourtney (40) otvorila luksuznu trgovinu odjećom 'D-A-S-H' u Kaliforniji.

- Ja sam Brandyjin stilist. Otvaram vlastitu trgovinu sa sestrama, a naš zadatak je ići u domove poznatih i pomoći im da pospreme ormare. Potom uzmemo sve što oni ne žele više nositi i za njih prodajemo na internetu - rekla je Kim te 2006. godine.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Zatim je uslijedio ne tako blistavi trenutak u njezinoj karijeri. U veljači 2007. procurila je snimka seksa s pjevačem Ray J-om (38). Jedna kompanija je video, dug 41 minutu, otkupila i reproducirala na internetu pod nazivom 'Kim Kardashian - Superstar'. Kim ih je navodno tužila i dobila 30 milijuna kuna odštete.

Foto: Instagram

Zbog porno uratka postala je još popularnija, a iste te godine obitelj je pokrenula vlastiti show 'Keeping Up With The Kardashians'. Ubrzo je uslijedio i fotografiranje za Playboy gdje se skinula potpuno gola.

- Naravno da sam nervozna. Željela sam još vremena kako bih se pripremila, ali sam ponosna što mogu ljudima pokazati tko sam zapravo ja. Uvijek vidite tipične mršave modele, a ja nisam takva i time se ponosim - rekla je tad Kim koja je već tad napravila na sebi nekoliko estetskih korekcija.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Kim se okušala i u glazbenim vodama kad je snimila spot i pjesmu 'Jam (Turn It Up)' koja je od 2011. skupila deset milijuna pregleda. To je bio njezin prvi i posljednji spot.

Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Godinu dana nakon otvorila je Instagram profil koji joj je karijeru okrenuo za 360 stupnjeva. Postala je jedna od najpraćenijih osoba na društvenim mrežama. Čak 147 milijuna ljudi svakodnevno gleda postove koje Kardashianka objavljuje.

U karijeri je dizajnirala i video igricu 'Kim Kardashian: Hollywood' koja joj je već prvih dana reality zvijezdi donijela prihod od deset milijuna kuna. U posljednjih 12 godina koliko je u svijetu medija, Kim je napravila brojne estetske korekcije koje su vidljive na prvi pogled.

Foto: Vince Florres/Press Association/PIXSELL

Ubrizgala je filere u stražnjicu, a potom i operirala nos.

- Mrzila sam svoju kvrgu na nosu - rekla je jednom prilikom te se opravdavala da ga nije izravnala već ga je samo naučila konturirati. Kim je operirala i grudi te stavila filere u usnice, ali naravno, ni to nije htjela priznati.

- Prema mom profesionalnom mišljenju, Kim je otišla na operaciju grudi između prve i četvrte sezone njihovog showa - rekao je plastični kirurg za Mirror.

Foto: Vince Florres/Press Association/PIXSELL

Dok je bila trudna s prvim djetetom, North West (6) Kim se udebljala 23 kilograma. Nije se pojavljivala u javnosti dok nije skinula kilograme, a mnogi kažu da nije moguće da je u kratkom roku smršavila toliko. Pretpostavljaju da je otišla na liposukciju.

POGLEDAJTE VIDEO: