Kim Kardashian (40) nedavno se razvela od Kanyea Westa (44), no unatoč tome na društvenim mrežama odlučila je podržati njegovu karijeru pa je objavila da sluša njegov novi album pod nazivom 'Donda'. Njezina podrška je ipak pala u drugi plan, jer se na fotografijama ekrana vidi da je Kim isključila zvuk što brojnim obožavateljima nije promaknulo.

Kim je objavila da sluša pjesme Hurricane, Donda, Lord I Need You i Ok Ok, Pt. 2. Ubrzo je obrisala fotografije ekrana, no obožavatelji su ih već počeli dijeliti pa pogrešku nije uspjela sakriti.

Kasnije je objavila ostatak pjesama koje su s tonom, ali bezuspješno.

- Je li zbilja ovo napravila? - pitali su se korisnici drušvenih mreža.

Kim i Kanye su se tijekom veze i braka uvijek međusobno podržavali u karijerama, a čini se da i sad tijekom razvoda žele održati staru naviku.

'Donda' je Kanyeov deseti studijski album, a najavljuje ga već duže vremena. Na albumu će navodno gostovati i kontroverzni Marilyn Manson (52), što je za strane medije potvrdio njegov glasnogovornik.

Manson se našao na meti više optužbi za seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje svojih bivših partnerica, pa ovaj duo Kanyeovi obožavatelji ne podržavaju.