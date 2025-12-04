Obavijesti

SLUČAJ IZ PARIZA IZ 2016.

Kim u suzama: Kanye West me optužio da sam lažirala pljačku

Kim u suzama: Kanye West me optužio da sam lažirala pljačku
Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Instagram

Sama pomisao da ti netko ne bi vjerovao - netko tko ti je tako blizak, tko bi te trebao poznavati i znati koliko je to utjecalo na tvoj život - to me je stvarno mučilo. Ne znaš tko sam ja, rekla je reality zvijezda

Kim Kardashian ponovno je proživjela traumu pljačke iz 2016. godine. U novoj epizodi 'The Kardashians' otkrila je kako ju je tadašnji suprug Kanye West optužio da je pljačku izmislila, što ju je duboko povrijedilo.

- Moj bivši suprug je rekao: 'Lažirala si pljačku za televizijsku emisiju', i to pred svima. To je bio nož u srce - rekla je Kim kroz suze.

- Sama pomisao da ti netko ne bi vjerovao - netko tko ti je tako blizak, tko bi te trebao poznavati i znati koliko je to utjecalo na tvoj život - to me je stvarno mučilo. Ne znaš tko sam ja - dodala je.

Foto: Instagram

Nakon gotovo deset godina vratila se u Pariz kako bi svjedočila na suđenju desetorici optuženih. Prisjetila se kako je bila vezana i držana pod prijetnjom oružjem dok su lopovi odnijeli nakit vrijedan više od 10 milijuna dolara. Na sudu je prvi put čula njihove isprike i rekla da je sad barem donekle pronašla mir. Većina optuženih proglašena je krivima, dok su dvojica oslobođena.

Kim i Kanye bili su u braku u vrijeme pljačke u listopadu 2016. godine. Iako on nije bio s njom u Parizu, vijest ga je zatekla usred nastupa u New Yorku. Reper je tad naglo prekinuo koncert zbog, kako je rekao publici, 'hitne obiteljske situacije' te požurio k supruzi čim se vratila u Sjedinjene Američke Države.

Kanye West and Kim Kardashian File Photo
Kanye West and Kim Kardashian File Photo | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

