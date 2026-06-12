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Kim ukrala ručnik pobjedniku VN Monaka, a TikTok se sprda

Piše Maša Mai Čigir,
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Kim ukrala ručnik pobjedniku VN Monaka, a TikTok se sprda
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Foto: Instagram

Pobjednik Velike nagrade Monaka šaljivim videom osvrnuo se na incident u Monaku gdje je Kim Kardashian uzela ručnik namijenjen njemu.

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Prošlog tjedna završila je Velika nagrada Monaka, a pobjedu je odnio mladi Mercedesov vozač Andrea Kimi Antonelli. No nakon utrke glavna tema bio je incident u kojemu je sudjelovala Kim Kardashian, koja je u Monako došla bodriti svog novog partnera, Lewisa Hamiltona. Naime, ova reality zvijezda zabunom je uzela ručnik koji je bio namijenjen za pobjednika Kimija.

Snimka na kojoj Kim uzima ručnik i briše lice ispred pobjedničkog postolja u kratkom roku postala je viralna na društvenim mrežama.

Nedugo nakon što je snimka postala viralna, Kimi i Mercedes AMG Formula 1 tim objavili su zajednički video na društvenim mrežama te se njime našalili na nedavni incident.

U videu se prvo Kimi obraća u kameru i pita gdje je njegov ručnik, a zatim kamera snima drugog vozača Mercedes tima, Georgea Russella. Njega pitaju isto pitanje na koje on odgovara da nije vidio Kimijev ručnik. Zadnja scena prikazuje Kimija kako pere ruke te opet pita: 'Gdje je moj ručnik'.

 

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Video je postao viralan te je u kratkom roku skupio više od milijun lajkova, a mnogi su se u komentarima šalili o situaciji, no bilo je i komentara gdje su kritizirali potez Kim Kardashian. 

Osim toga, mnogi su kritizirali starletu na utrci u Monaku zbog njenog ponašanja prema iskusnom reporteru Sky Sportsa Martinom Bundleom. Naime, Kim je zajedno sa svojom sestrom Khloe u potpunosti izignorirala Martina koji ih je pitao kako su danas. 

Na TikToku mnogi se rugaju incidentu s ručnikom:

@noahglenncarter Kim Kardashian took the towel meant for F1 race winner Kimi Antonelli #f1 #kimkardashian #foryou ♬ original sound - NoahGlennCarter
@mrsf1facts Kimi Antonelli sprays champagne on Kim Kardashian, and Kim steals Kimi's towel😭 • #kimkardashian #lewishamilton #fyp #charlesleclerc #viral @U sure? @U sure? @U sure? ♬ original sound - song lyrics ִ ࣪𖤐
@lollie.f125 #fyp #f1 #formula1 #kimiantonelli #kimkardashian ♬ som original - thommy jado
@mindyds101595 Did you notice how Kim Kardashian took the exclusive towel belonging to champion Kimi Antonelli Jimmy Kimmel has criticized Kim Kardashian and exposed her real intentions.#usa #kimkardashian #jimmykim ♬ original sound - Basketball story

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