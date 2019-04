Kindl o odnosu Dine i Tare: Mi se svi držimo za ruke i mazimo

Što se tiče tih nekih prisnih momenata, svi smo uglavnom naklonjeni jedni drugima, grlimo se, mazimo,držimo se za ruke, dodirujemo.To je za sve normalne ljude zajedništvo, podrška, prijateljska ljubav. Pjevamo dječje pjesmice prije ispadanja, nosimo se na leđima. Ne mogu sakriti da jako gotivim ovog 'mališu' @dinojelusic Toliko se dugo znamo, šećer mali je odrastao i jedva čekam neku priliku da zapjevamo skupa. Prije 10 godina smo pjevali na njegovom koncertu, ali hoćemo još 🤗 #zvijezdepjevaju#dinojelusic#mentori

