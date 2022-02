Glumica Kirsten Dunst (39) prisjetila se kako joj je bilo neugodno snimati golišave scene za film 'Marie Antoinette' koji je baziran na francuskoj kraljici iz 18. stoljeća osuđenoj na propast.

Dunst je za vrijeme snimanja imala 22 godine, a priznala je da je bila nervozna tijekom snimanja golih scena s kolegom glumcem Jamiejem Dornanom (39), piše New York Post.

- Sve naše scene bile su scene ljubljenja, a meni to nije ugodno. Nikad nije ugodno, nikad - rekla je glumica.

Iako je u filmu bilo i scena seksa i Kirstenino skidanje, scena koja joj je posebno izazvala nelagodu, ali je izbačena iz filma, bila je pokazivanje grudi.

- Mislim da sam prvi put uopće pokazala svoje grudi s redateljicom Sofijom Coppolom. Nikada se nije poslužila tom scenom, čak mislim da nisi ni bio tamo. Osjećala sam se preplavljeno emocijama - rekla je Dunst glumcu, a zvijezda filma '50 nijansi sive' joj je odgovorio:

- To je ludo znati. Mislim, dobro si to podnijela. Mislio sam da ti imaš kontrolu nad svime. Sjećam se da smo morali improvizirati, a Sofia je posložila to sve da se zapravo nismo upoznali dok se nismo sreli na sceni.

Dunst se tijekom intervjua za Netflix u prosincu prisjetila kako su određeni producenti željeli da popravi zube, a Coppola joj je pomogla oko samopoštovanja.

- Učinila je da se osjećam lijepo onakva kakva jesam, a to je bio ključan trenutak u mom životu da se tako osjećam - ispričala je Kirsten.