Kladionice sigurne u pobjedu 'Shallowa': Koeficijent je 1.05

Sve je bliže 24. veljače kada će biti 91. po redu dodjela filmske nagrade Oscar, a Filmska Akademija nedavno je objavila službene nominacije kandidata koji se natječu. Odmah su se diljem svijeta počele nizati oklade tko će pobijediti u kojoj kategoriji.

NAJBOLJI FILM

Za najbolji film nominirani su Black Panther, BlackkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star Is Born i Vice. Najveću šansu za pobjedu ima upravo Roma, film Alfonsa Cuaróna na španjolskom jeziku, čiji je koeficijent 1.80. Slijedi Green Book s 4.75, a na trećem mjestu je The Favourite s 9.00.

NAJBOLJI GLUMAC

Što se tiče kategorije za najboljeg glumca, nominirani su Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) i Viggo Mortensen (Green Book). Christian Bale je zasad vodeći, s 1.97 koeficijentom, dok je iza njega Rami Malek s 2.30.

Foto: IMDB

NAJBOLJA GLUMICA

Glenn Close, koja glumi u filmu 'The Wife', osvojila je Zlatni globus za najbolju glumicu, a nominirana je i za Oscara. U kategoriji za najbolju glumicu još su Yalitza Aparicio (Roma), Olivia Colman (The Favourite), Lady GaGa (A Star Is Born) i Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?). Glenn vodi zasad i na ovoj listi, s koeficijentom 1.37, a iza nje su Olivia Colman s 4.75 te Lady GaGa s 6.50.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

NAJBOLJA REŽIJA

U ovoj kategoriji, nominirani su Spike Lee (BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Alfonso Cuarón (Roma) i Adam McKay (Vice). Kao što je Roma vodeća u kategoriji za najbolji film, njezin redatelj je u ovoj. Alfonso ima koeficijent 1.08, a poslije njega je Spike Lee s 10.

Foto: STAFF/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

NAJBOLJA PJESMA

Ekipa iz filma 'A Star Is Born' odnijela je Zlatni kipić za najbolju pjesmu 'Shallow', a sada im koeficijent za osvajanje Oscara u istoj kategoriji iznosi 1.05. Tek s 7.75 na drugom mjestu je pjesma iz Black Panthera 'All The Stars', tako da su kladionice čini se sigurne u pobjedu Lady GaGe i Bradleyja Coopera.

Tema: FILM