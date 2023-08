Klara Perko bila je u 'Gospodinu savršenom', a uskoro ćemo ju gledati i u 'Ljubav je na selu'

Među poznatim licima koje će mnogobrojni obožavatelji uočiti u novoj sezoni 'Ljubav je na selu', koju će ove jeseni, osim na RTL-u, moći pratiti i na platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bit će i osebujna Klara Perko.

Ovu simpatičnu 37-godišnju Njemicu hrvatskih korijena iz Duisburga gledatelji itekako dobro pamte iz prve sezone popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', kada se borila za srce Gorana Jurenca. Svojom prirodnošću, neposrednošću i duhovitim opaskama tada je svakodnevno zabavljala javnost, ali i svoje 'suparnice' u vili, no Goranovo srce ipak nije uspjela osvojiti.

Foto: RTL

Kao gošća iznenađenja, Klara je ušla i u drugu sezonu showa kako bi bodrila kandidatkinje i udijelila im korisne savjete koje bi im mogle olakšati borbu do srca Mije Matića, a one su to s oduševljenjem prihvatile.

- Budi seksi, ali ne jeftina. Budi umiljata, budi 'mijau'. Budi prirodna. Budi smiješna, duhovita. Karizmatična i šarmantna. Smij se i sama sebi jer to dosta govori o karakteru osobe, lijepo je kad se znaš šaliti na svoj račun. Nemoj samo pričati o drugim ljudima - poručila je tada.

Foto: RTL

A hoće li se svega ovoga držati i sama, gledatelji će vidjeti vrlo brzo jer upravo ona odlučila je opet okušati svoju sreću, i to u novoj, 16. sezoni 'Ljubav je na selu', pa tako sada nakon svog 'savršenog' traži svog farmera!

- Od prijave u show očekujem lijepo provedeno vrijeme, iskustvo koje dosad nisam imala i, naravno, da gledatelji upoznaju jednu moju sasvim prirodniju stranu i želju da se možda zaljubim za tako kratko vrijeme - kaže Klara koja smatra da se ljubav itekako može roditi pred kamerama, a kako u privatnom životu i dalje nije uspjela pronaći svoju srodnu dušu, to će ponovno pokušati u još jednom RTL-ovu reality showu i pred stotinama tisuća gledatelja.

Foto: RTL

- Bitno je da na kraju nađeš ljubav, na koji god to način bilo. Nema granica - ističe iskreno.

Tko joj je zapeo za oko, kome je pisala i hoće li ga na prvim spojevima oduševiti dovoljno da je povede na svoju farmu, gledatelji će vidjeti već ove jeseni.

Klara je završila ekonomsku školu, a trenutno radi kao call agent u jednoj banci. Za sebe kaže da je komunikativna, iskrena i direktna, iza sebe ima nekoliko veza, a svakako bi voljela upoznati muškarca koji je lojalan, samostalan, drži do sebe i uspio je ostvariti nešto u životu, a preferira starije muškarce. Svoje slobodno vrijeme volio provoditi s prijateljima u izlascima, na večerama i shoppingu, a obožava putovati.

Foto: RTL

- Nisam ljubomorna žena kao neke druge. Nadam se da će farmeru odgovarati moj humor. Moji glavni aduti su izgled i smisao za humor - kaže Klara.

A kad je riječ o seoskim poslovima, iskreno zaključuje:

- Sa seoskim poslovima sam nikakva! Ali ne idem na imanje da to izbjegavam, probat ću! Ali moj plan je da farmeru kažem da to ide malo drugačije.