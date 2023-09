Klara se natjecala u 'Adam traži Evu' i bila gola pred kamerama: 'Roditelji su se jako naljutili...'

Nedavno je počela nova sezona emisije 'Ljubav je na selu', a jedna od kandidatkinja koje se bore za ljubav farmera je i Klara Perko (37). Oni koji prate zabavne emisije na hrvatskim programima za Klaru su čuli i prije ovog showa jer se već 2014. godine pojavila u svom prvom realityju, koji joj je preokrenuo cijeli život.

Skinula se gola pred kamerama

Hrvatska javnost je Klaru, Hrvaticu s njemačkom adresom, upoznala 2014. kada se pojavila u njemačkom realityju 'Adam traži Evu'. Emisija se emitirala i na RTL-u. Zbog showa je dala otkaz u Targobanku gdje je radila kao bankarica, a prijavom u emisiju je šokirala svoje roditelje. Riječ je o emisiji u kojoj su kadnidati bili u potpunosti goli i na pustom otoku. Zbog toga su ju često osuđivali.

Foto: RTL/canva

- Reakcije u Hrvatskoj bile su katastrofa, jedna je moja rodica čak i plakala, a i roditelji su još ljuti. Mislim da mi nikada neće ovo zaboraviti. Tata se malo već smirio, a mama mi je rekla: 'Molim te, nemoj sad neki porno, pazi što govoriš u javnosti. Dat ću ti novac, nije ti to potrebno raditi.' A ja samo radim ono što volim. Jesam li egzibicionist?! Svatko je to pomalo, ali nisam puno. Ja sam totalno normalna - rekla je tada Klara. Otkrila je tada i da je izgubila brojne prijatelje.

Kako je tada tvrdila, bila je povučena, ali je u ovoj emisiji vidjela priliku da se pojavi na televiziji te da se nije prijavila radi novca.

- Znam da govore kako sam ‘kuja’. Poanta showa ‘Adam sucht Eva’ bila je ispitivanje vlastitih granica - kako će reagirati osobe jedna na drugu kada se prvi put vide bez odjeće i bez šminke. Autentično, onako kako je Bog stvorio Adama i Evu. Drago mi je što sam proživjela to iskustvo - rekla je Klara.

Foto: YouTube/Eurosong 2011/Daria Kinzer/screenshoot

Nekoliko godina kasnije se prisjetila ovog iskustva u razgovoru za RTL te rekla da joj se život u potpunosti promijenio.

- Show u kojem sam sudjelovala 2014. u potpunosti je promijenio moj život – i pozitivno i negativno. Pozitivno je to što sam vidjela koliko sam hrabra i psihički jaka, a negativno to što sam naljutila roditelje i obitelj. Ipak, takvi divni kakvi jesu, oprostili su mi jer je opraštanje najveća ljudska vrlina. Poslije snimanja izgubila sam neke nevažne ljude u svom životu i one koji mi očito i nisu bili pravi prijatelji. To je isto dobro jer su uz mene sada ostali samo oni koji znaju kako dišem i za njih bih sve napravila - rekla je pa dodala:

- Uložila sam puno rada, suza, putovanja, investirala u sebe samo kako bi došao trenutak da pokažem svojoj domovini, koja je toliko ružno govorila o meni, da sam talentirana i da mi jednostavno nisu ni dali priliku da me upoznaju nego su me odmah strpali u neke ladice. Očekujem da će ljudi upoznati pravu Klaru! Da je dio moje prošlosti to što sam gola nastupala u showu 'Adam i Eva' i da se ne sramim toga i sve bih ponovila. Svaka medalja ima dvije strane i ne bih danas bila tu gdje jesam da se taj show nije dogodio i da me nisu svi kritizirali. Zbog toga danas znam što želim od života – želim biti sretna i živjeti život punim plućima. Naravno, uz to želim i ljubav.

Foto: Privatni album

U to su joj vrijeme ponudili i da sudjeluje u njemačkom Big Brotheru, ali je odustala jer je smatrala da ne bi mogla izdržati toliko dugo odvojena od svijeta.

Borila se za ljubav 'Gospodina Savršenog'

Oni malo mlađi Klaru su upoznali u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog', tijekom koje je osvojila srca svih gledatelja. Istaknula se kao prirodna i duhovita osoba, a sa svojim je zanimljivim izjavama zabavljala publiku. Tada se borila za Gorana Jureneca, ali je on ipak odabrao drugu.

Foto: RTL/canva

Gledali smo ju i u drugoj sezoni istog showa gdje je došla samo kao potpora kandidatkinjama, kojima je udjelila i koji savjet kako bi lakše prošle kroz to iskustvo. Tada je 'Gospodin Savršeni' bio Mijo Matić.

- Budi seksi, ali ne jeftina. Budi umiljata, budi 'mijau'. Budi prirodna. Budi smiješna, duhovita. Karizmatična i šarmantna. Smij se i sama sebi jer to dosta govori o karakteru osobe, lijepo je kad se znaš šaliti na svoj račun. Nemoj samo pričati o drugim ljudima - poručila je tada svim kandidatkinjama.

Foto: RTL

Pokušat će pronaći onog pravog i u 'Ljubav je na selu'

S Goranom nije imala sreće pa se odlučila okušati i u zabavnoj emisiji 'Ljubav je na selu'. Prije početka showa rekla je što očekuje od emisije, a ostaje samo vidjeti hoće li joj se to i ispuniti.

- Od prijave u show očekujem lijepo provedeno vrijeme, iskustvo koje dosad nisam imala i, naravno, da gledatelji upoznaju jednu moju sasvim prirodniju stranu i želju da se možda zaljubim za tako kratko vrijeme - rekla je.

Foto: RTL

Već je u prvim epizodama Klara postala jedna od upečatljivijih kandidatkinja, a trenutačno se bori za Antinu ljubav. Njih su dvoje kliknuli već na prvom spoju, a na prvoj zabavi ove sezone su u jednom trenutku otišli zajedno u sobu. Druge kandidatkinje nisu bile oduševljene, ali je Klara objasnila da joj se samo bilo loše pa je Ante pazio na nju.