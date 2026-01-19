Bijelo dugme za doček Nove godine nastupalo je na Kopaoniku, a kako su prenijeli srpski mediji, tijekom koncerta Ognjan Ogi Radivojević pao je na pozornici, ali on je kasnije demantirao da je riječ o ozbiljnoj nesreći
Klavijaturist Bijelog dugmeta propao je kroz pozornicu
Tijekom nastupa grupe Bijelo dugme na dočeku Nove godine u hotelu na Kopaoniku došlo je do nezgode na pozornici. Kurir je objavio da je klavijaturist Ognjan Ogi Radivojević pao tijekom koncerta, zadobio ozljede i da je nastup bio prekinut.
Gost hotela koji je bio na dočeku posvjedočio je da je Ogi navodno odveden u backstage, gdje mu je na ozljede stavljen led. Sve je, prema napisima, bilo toliko dramatično da su neki gosti iz prvih redova otišli u sobe.
Radivojević je takve navode demantirao.
- Da ne odgovaram svakom pojedinačno - nije mi pozlilo na koncertu, već sam propao kroz binu, nije prekinut koncert, nastavio sam svirati čim sam se uspravio. Skoro nitko u publici nije primijetio incident i nitko nije, traumatiziran mojim padom, napustio koncert - napisao je klavijaturist na X-u.
Dodao je kako zamjera tabloidima što nisu njega kontaktirali: 'Hvala na brizi, no ne vjerujte tabloidima. Da su željeli saznati što se dogodilo, pitali bi me, ne bi pisali abrove iz šeste ruke'.
