Klavijaturist Bijelog dugmeta propao je kroz pozornicu

Tijekom nastupa grupe Bijelo dugme na dočeku Nove godine u hotelu na Kopaoniku došlo je do nezgode na pozornici. Kurir je objavio da je klavijaturist Ognjan Ogi Radivojević pao tijekom koncerta, zadobio ozljede i da je nastup bio prekinut.

Gost hotela koji je bio na dočeku posvjedočio je da je Ogi navodno odveden u backstage, gdje mu je na ozljede stavljen led. Sve je, prema napisima, bilo toliko dramatično da su neki gosti iz prvih redova otišli u sobe.

Radivojević je takve navode demantirao.

- Da ne odgovaram svakom pojedinačno - nije mi pozlilo na koncertu, već sam propao kroz binu, nije prekinut koncert, nastavio sam svirati čim sam se uspravio. Skoro nitko u publici nije primijetio incident i nitko nije, traumatiziran mojim padom, napustio koncert - napisao je klavijaturist na X-u.

Dodao je kako zamjera tabloidima što nisu njega kontaktirali: 'Hvala na brizi, no ne vjerujte tabloidima. Da su željeli saznati što se dogodilo, pitali bi me, ne bi pisali abrove iz šeste ruke'.