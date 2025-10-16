Obavijesti

U 76. GODINI

Preminuo basist Ivica Vinković

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Facebook

Svijet glazbe potresla je vijest o odlasku još jedne muzičke legende koja je tijekom bogate karijere surađivala s mnogo poznatih pjevača i grupa

Muzička produkcija BHRT objavila je tužnu vijest da je u 76. godini života preminuo bosanskohercegovački glazbenik Ivica Vinković. Ovaj basist bio je jedan od začetnika nove glazbene scene na području Jugoslavije, a posebno se isticao na sarajevskoj pop i rok sceni.

Iz BHRT-a su rekli: 'S velikom tugom primili smo vijest da nas je napustio Ivica Vinković, basist i bivši član našeg kolektiva. Ivica je bio član Zabavnog orkestra RTV Sarajevo. Tijekom svoje bogate i plodne karijere nastupao je s mnogim glazbenicima i sastavima, a posebnu pažnju zaslužuje njegov angažman u grupi Jutro, iz koje je kasnije nastalo Bijelo dugme, kao i u kultnoj grupi Ambasadori. Također, bio je član Sarajevo Big Banda.', te zaključili: 'S poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na njega'.

Karijera Ivice Vinkovića započela je sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća, a prvi bend u kojemu je svirao bili su 'Feniksi', jedan od prvih jugoslavenskih pop sastava. Nakon toga svirao je u bendu koji su osnovala braća Grujić, 'The Golden Pins' (Zlatne čiode'), koji je nastupao u emisiji Smjerom putokaza Televizije Zagreb. Također, bio je pozvan i na audiciju za 'Plesni orkestar' RTV Sarajevo koji je nastupao na festivalu 'Vaš šlager sezone'.

Ovaj je basist svirao i u legendarnom sastavu 'Ambasadori', baš kada je za njih pjevao i popularni Zdravko Čolić, kojeg je kasnije zamijenila Ismeta Dervoz. Kasnije je sudjelovao u mnogim glazbenim projektima, a bio je i član Sarajevo Big Banda.

Kroz svoju je karijeru ovaj glazbenik surađivao s mnogim kolegama kao što su Dragiša Buha, Duilio Elsner, Dženan Salković - Đani te sa popularnim sastavima poput 'Indexa' i 'Bijelog dugmeta' s kojima je sudjelovao u snimanju singla 'Top / Ove ću noći naći blues' s albuma 'Kad bi' bio bijelo dugme'.

