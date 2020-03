Klingor briljirala u dvostrukoj transformaciji i slavila pobjedu

Završila je i druga emisija zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Lana Klingor Mihić imala je briljantan nastup u kojoj je pobijedila kao Luis Fonsi i Demi Lovato. Lana je odabrala zakladu Solidarna za fond ''Spasi me'' kojoj će Nova TV donirati 10000 kuna.

- Bila si odlična, draža si mi bila kao Demi. Mogu ti garantirati da od mene nećeš dobiti istu ocjenu kao zadnji put - rekao je Igor nakon Laninog nastupa.

- Iskreno ti čestitam, jako si puno truda uložila u ovaj nastup. Ova pjesma je dala fantastične mogućnosti da pokažeš svoje glasovne sposobnosti - komentirala je Indira.

- Napravila si totalno dva različita karaktera i glumački i vokalno si donijela dvije različite osobe, bila si super - izjavio je Navojec.

Foto: nova TV

Marku Braiću u ulozi Camile Cabello na bini se pridružila i članica žirija Nives Celzijus, i to kao Shawn Mendes. Ova zamjena muško - ženskih uloga oduševila je sve prisutne.

- Bilo je jako lijepo i seksi, bravo za vas! Bili ste uvjerljivi, samouvjereni…- komentirala je Indira te dodala da je ovo bio jako dojmljiv nastup.

- Senzualnost je prštala. Marko nemoj me krivo shvatiti, no ti imaš nešto žensko u sebi i to si izvukao do kraja. Ima i Nives nešto muško u sebi, no to mi se uopće ne sviđa…- primijetio je Igor, ali i to da se Shawn nije skinuo do pasa, kao u spotu.

Foto: nova TV

Baš kao Cher nastupila je Marina Orsag.

- Ti si meni najveće otkriće sezone. Ti tako lijepo konkuriraš pjevačima, glumcima, savršeno si otpjevala…- komentirala je Nives.

- Skinula si njen upečatljivi, sanjivi pogled, mudri smiješak…imali smo Cher i na tome ti čestitam - izjavio je Goran. Igoru i Indiri se također svidjelo, a Indira je istaknula: ''Moraš non stop pokazivati ove prekrasne noge. Na momente sam zažmirila i čula sam Cher. Pogodila si boju glasa, fantastična si. Uistinu ti zavidim na ovoj ulozi i ja bih voljela biti jednog dana Cher''.

Foto: nova TV

Fabijan Pavao Medvešek oduševio je kao Beyonce, a posebno se dojmio Nives.

- Da sam sad u svojoj zaljubljivoj fazi, ja bi se sad momentalno zaljubila i imala bi već viziju što bi mi mogli raditi. No nećeš nadrapat, nisam u toj fazi. Ti glumiš, pjevaš, ti plešeš, ti peglaš, ti šutiš, miran si, progovaraš samo kad te se nešto pita… ti si savršen muškarac i savršen kandidat za ovu emisiju - iskreno je izjavila Nives.

Foto: nova TV

Igor je primijetio da gljiva ne mazi Marija Valentića jer smo ga ovaj put gledali i slušali u ulozi Doris Dragović.

- Ono što Doris ima, to si imao – ta jedna ruka koja uvijek ide naprijed, donio si nam Doris i bilo je jako zabavno - rekao je Mešin. Nives je primijetila da je malo i zaboravio tekst.

- Dajem ti peticu iz zalaganja - rekla je Indira. ''Dobro si fizički pristupio tome, jako si na nju podsjećao gestikulacijama. Dobro si se snašao i bilo je zabavno - komentirao je Goran.

Foto: nova TV

Neda Parmać je kao Daddy Yankee imala zahtjevan zadatak i pjevački i koreografski što je primijetila i Nives: 'Jesi li ti uopće disala?'

- Jako dobro si svaku riječ rekla, sve si jako dobro napravila.'' Igor je primijetio da je kao Tereza bila bolja, barem što se fizičkog dijela tiče - rekao je Goran.

Foto: nova TV

Sinišu Ružiću kao Madonni iz Evite bilo je teže nego kao Cardi B iz prve emisije, što je i sam potvrdio. Nives je rekla kako je on najslađa Madonna ikad i da je on vokalno on bio bolji od same kraljice popa. Navojec se složio da je on ''više od Madonne'' te dodao: 'Ovo je Madonna u ulozi Evite Peron. Čestitam, ovo uopće nije bilo lako. Donio si glumačku težinu'.

Foto: nova TV

Igor je komentirao Lu Jakelić kao Dr.Alban: 'Dobar je bio nastup. Skinula si to njegovo, taj čučanj, ruke, odrepala si kako je trebalo. Jako lijep i pamtljiv nastup'. Nives je primijetila da se Lu vjerojatno suzdržavala da ne zapjeva.

- Lu je doktorica za dobru energiju i zabavu. Ovaj si zadatak odradila fantastično - komentirala je Indira.