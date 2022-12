Knoll i šeik gostovali kod Piersa Morgana, 'vatrena' navijačica: Nisu me kritizirali zbog odjeće!

Miss Hrvatske govorit će nam o tome zašto može nositi što god želi u Katru, najavio je tako slavni britanski voditelj Piers Morgan (57), najpoznatiju hrvatsku navijačicu Ivanu Knoll, koja se iz Dohe javila uživo u studio u emisiji 'Piers Morgan bez cenzure'.

Na samom početku studio je imao mali problem s prijenosom uživo, pa Ivana nije mogla čuti voditelja koji se našalio i rekao da se u emisiju javila možda 'previše odjevena'. Inače, Ivana je na sebi imala top na kockice koji je istaknuo njene bujne grudi.

"Znači li oskudna odjeća nepoštovanje", bila je tema razgovora Morgana i Knoll.

- Bivša Miss Hrvatske privukla je pažnju mnogih fotografijama sa Svjetskog prvenstva u Katru zbog čega je bila optužena za nepoštovanje lokalne kulture - rekao je Piers netom prije razgovora s Ivanom Knoll i katarskim šeikom, Muhammedom Hassanom, koji ne odobrava takav način odijevanja.

Morgan je prvo upitao Ivanu je li u Katru, za razliku od ostalih svjetskih prvenstava gdje se pojavljivala u oskudnoj odjeći, osjetila neki otpor lokalnog stanovništva, odnosno jesu li je kritizirali zbog odjeće?

- Bit ću iskrena, ne, nisam dobila nikakve kritike. Vrlo sam sretna što su prihvatili moj način odijevanja. Mnoštvo ljudi u Katru prišlo mi je kako bi se fotkali sa mnom, čak i žene, djeca, svi. Bilo je jako lijepo fotografirati se s njima - odgovorila mu je Knoll.

Piers je zatim rekao kako je drukčije kada se to radi u Brazilu, kako je i bilo 2014. godine, no da su u Katru ipak 'kontroverznija pravila odijevanja'.

Neki lokalni muškarci, kao što je naš gost večeras, smatraju da bi bilo bolje da poštuješ njihovu kulturu i imaš više odjeće na sebi, objasnio je voditelj.

- Nisam doživjela nikakve loše reakcije i bila sam vrlo sretna jer su me prihvatili. Ljudi koji su ovdje dolaze iz raznih država - dodala je Ivana.

Katarski šeik koji je bio u emisiji zajedno s Ivanom Knoll prije nekoliko dana na Twitteru je prozvao hrvatsku navijačicu rekavši da ju ljudi na stadionu ne fotografiraju zato što im se sviđa već zato što im se ne sviđa njezin oskudni način odijevanja koji se kosi s njihovom kulturom. Isto tako dodao je da će to potvrditi i bilo koji lokalni stanovnik.

- Jeste li smatrali da je njezin način odijevanja uvredljiv za vas? Koja je vaše mišljenje? - pitao je Morgan šeika.

- Ostao bih neutralan jer sam vidio puno ljudi slično odjevenih u Katru. No, puno domaćih prijavljuju takve ljude jer nije uobičajeno vidjeti nekoga tako odjevenog u Katru. Pročitali smo pravila odijevanja Fife na stadionima tijekom turnira i možda zbog toga dolaze prijave. Voljeli bismo pozvati Ivanu da nauči nešto o ljudima s drugačijim gledištem, ljudima koji se možda ne slažu s njom. Naravno, ona neće naići na ljude u Katru koji će joj to reći direktno u lice jer smo naviknuli da nam dolazi puno različitih gostiju. Mi smo multinacionalna zemlja - objasnio je šeik i pozvao Ivanu da odjene Abayu, nešto slično dugoj haljini koja prekriva cijelo tijelo od vrata do nogu, a nose ju pretežito žene islamske vjeroispovijesti.

- Mislim da bi izgledala jako dobro u tome - dodao je šeik.

Voditelj je zatim dao usporedbu da ljudi u Hrvatskoj mogu nositi što god žele i da ih nitko zbog toga neće osuđivati te da upravo zbog toga i oni imaju pravo nositi što god žele kada su u Katru.

- Poštujem sve zemlje, kao i onu odakle dolazim. Domaćini su mi potvrdili da mogu odjenuti što god želim jer se radi o Svjetskom prvenstvu i dozvoljene su neke iznimke. Upravo zbog toga sam odlučila nositi ono što želim i ponavljam, nisam dobila negativne komentare na račun svog izgleda. Mislim da je lijepo za vidjeti kada ljudi poštuju tuđe različitosti i jedni druge međusobno - poručila je Ivana.

Voditelj Piers na kraju je zaključio da je imao vrlo ugodan razgovor s oba gosta i da mu je drago što se šeik nije previše suprotstavljao hrvatskoj navijačici jer to pokazuje razumijevanje i poštovanje jednih prema drugima.

RAZGOVOR KNOLL, ŠEIKA I VODITELJA MORGANA MOŽETE POGLEDATI OVDJE:

