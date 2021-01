Najvatrenija hrvatska navijačica Ivana Knoll (28) svakodnevno privlači medijsku pažnju provokativnim načinom odijevanja, a sada je odlučila otkriti još neke pojedinosti iz svog života. Na Instagram joj stalno stižu pitanja radoznalih pratitelja...

Kao djevojčica od 14 godina je, kako kaže, bila prirodno plava. To je potvrdila i fotografijom iz mladosti.

Iako rijetko spominje ljubavne veze, otkrila je kako već 11 godina nije slobodna.

- Prva veza trajala mi je tri godine, druga šest mjeseci, a treća preko sedam godina - rekla je Ivana zatim dodala:

Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila s nikakvim u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no bavi se zapravo građevinom - komentirala je.

Bilo je tu i pitanja oko udaje, na što je Ivana rekla kako će se jako teško odlučiti na taj čin.

- Takva sam jednostavno. Nije do nikoga osim do mene. Prevelika mi je to stvar i ne vidim se još da sam spremna za nju. No jednog dana sigurno budem - kaže.

Za kraj je dodala da nema ni brata ni sestru pa je roditelji posebno 'maze i paze'.

- Jedinica sam. Dobila sam ono što su moji smatrali da je potrebno. Kupili su mi stan u Zagrebu kada sam došla studirati, financirali me kroz cijeli studij, a sad malo odmaraju od mene - kaže Knoll.