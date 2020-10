Kod Marije se uz tamburaše plesalo i pjevalo do kasno u noć

<p>U srijedu navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćica <strong>Marija Pitlović </strong>u Klakaru je ugostila protukandidate te ih oduševila svojim specijalitetima, ali i uzavrelom atmosferom na večeri.</p><p>Marija Pitlović jedva je dočekala da joj gosti stignu na vrata te ih je ugostila na svom imanju u mjestu Klakar pokraj Slavonskog Broda. </p><p>- Marija je bila veseli domaćin i iznenadila me je na dočeku, sve je bilo super - komentirao je na početku <strong>Marin Ć.</strong> kojemu se svidjelo što je domaćica uz aperitiv servirala i male slane slavonske zalogajčiće. Kad su se smjestili za stol Marija P. im je ponudila hladetinu za predjelo, što je pravi tradicionalni slavonski specijalitet.</p><p>- Nisam mogla do kraja pojesti jer mi se luk nije svidio, ali jezik sam pojela - kazala je<strong> Marija V.</strong> koja inače nije veliki obožavatelj hladetine, baš kao ni Marin mlađi, dok se <strong>Marinu Š.</strong> i <strong>Milki </strong>predjelo svidjelo. </p><p>Za glavno jelo domaćica je napravila patku pod pekom, što je oduševilo sve goste.</p><p>- Patka je bila vrh! - priznao je Marin Š. koji je nekoliko puta repetirao, baš kao i njegov imenjak:</p><p>- Prvi put sam jeo patku i svidjela mi se, dvaput sam uzimao, to vam sve govori koliko je bilo dobro! - rekao je Marin Ć.</p><p>Tijekom jela ekipa za stolom pokrenula je temu o mladosti pa su Milka i Marija P. zaključile kako je današnja mladež previše ozbiljna te da su njih dvije najviše zaslužne za dobru atmosferu na svim večerama.</p><p>Nakon dolaska deserta - domaćih kremšnita koje su gosti nahvalili, stigli su veseli tamburaši pa su se kandidati ustali na noge i zaplesali. Uz ples i pjesmu završila je uspješna večera Marije P. i onda su na red došle ocjene. </p><p>- Dajem čistu desetku mojoj prijateljici, mojoj kumi, hvala joj od sveg srca za ovu večeru, bila je savršena! - zaključila je Milka, a desetku joj je dao i Marin Š. kojem je sve bilo odlično. Marin Ć. ocijenio je Marijinu večeru s devetkom jer mu se predjelo nije svidjelo, baš kao ni Mariji V. koja je svojoj imenjakinji dala ocjenu 7. Tako je domaćica zaradila ukupno 36 bodova što nije dovoljno da pređe u vodstvo. </p>