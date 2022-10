Kod Tošine obitelji: Cetinski je tješio oca, majka je tiho jecala

Tog tužnog listopadnog jutra prije 15 godina glavna vijest u svim regionalnim medijima bila je da je Toše Proeski poginuo u stravičnoj automobilskoj nesreći u blizini Nove Gradiške. Makedonski pjevač imao je 26 godina kad je sudar s tegljačem naprasno prekinuo dotad sjajnu karijeru. Toše je preminuo na mjestu...

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Nešto više od mjesec dana nakon sudara, Hrvatska je u kvalifikacijskoj utakmici gostovala protiv Makedonije u Skoplju. Delegacija saveza predvođena Zorislavom Srebrićem u kojoj su bili igrači Jerko Leko i Danijel Pranjić, ali i Tošin prijatelj Tony Cetinski (53) otputovao ju u Kruševo na pjevačev grob te posjetiti obitelj.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U kući u središtu Kruševa dočekala nas je sestra Dora s obitelji. Tužan, velikom boli ispunjen razgovor odjednom su prekinuli jecaji majke Domenike i oca Nikole. Suze su tekle, plač nije prestajao. Jedva su dolazili do riječi.

- Zašto si uzeo anđela, uzeo si dijete bez grijeha - potiho je izgovarala je majka.

Foto: Marko Lukunić/pixsell

Cetinski je tješio Tošinog oca Nikolu, no utjehe nije bilo. Nema je ni danas, 15 godina kasnije.

- Jedina nam je nada to što si bio i ostao dokaz da anđeli u ljudskom obliku postoje i ostaju uvijek tu kraj nas - rekao nam je Cetinski.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

Na utakmici su tada po prvi put pustili Tošinu pjesmu 'Makedonija navija za vas'. Nekoliko dana ranije žiri Agencije za sport i mladež pjesmu je proglasio novom navijačkom himnom. U čast preminulom pjevaču u poluvremenu utakmice na stadionu su puštali Tošine hitove.

- Toše je naša legenda, volio je nogomet - pričao je Goce Sedloski, bivši Dinamov igrač.

Foto: AFP/Pixsell

Makedonija je bila potresena, na svakom koraku moglo se vidjeti neko obilježje koje podsjeća na velikog pjevača, a na baš svakom mjestu puštali su se samo njegovi hitovi, 'Igra bez granica', 'Pratim te', 'Čija si', 'Nesanica' 'Zajdi, zajdi'.... Sjeverna Makedonija svake godine obilježava godišnjicu smrti. Mnogi odlaze u Kruševo na njegov grob, mnogi kafići rade program vezan uz Tošu i njegove pjesme. U Kruševu je dobio trg, po njemu se zovu vrtići, stadion u Skoplju nosi njegovo ime.

- On je jedini makedonski pjevač koji ga je uspio nekoliko puta napuniti. Čuo sam za njega kad je imao samo 16 godina, rekli su mi da će biti najveći makedonski pjevač. Bilo je to točna prognoza - rekao nam je makedonski novinar Agron Hajredini.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Kad je nastupao u tadašnjoj Makedoniji, Toše je pola zarade uvijek donirao školama, vrtićima, humanitarnim organizacijama...

- Ma to je često bilo i više od pola. On je pokazao kako se može uspjeti i izvan granica naše zemlje, davao je nadu da se trud isplati. No više od toga, on je bio dobročinitelj, veliki humanist i to ga sve zajedno uzdiže iznad svih. Ostao je dobar i skroman i to će narod uvijek pamtiti, uvijek osjećati zahvalnost - dodao je Hajredini.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Veliko prijateljstvo vezalo ga je uz Tonyja Cetinskog. Jedan drugog nazivala su braćom. Njihov je odnos uvelike nadmašio puku poslovnu suradnju.

- Svake nam godine dolazi taj dan, to jutro kao nešto što ne želimo saznati, čuti ni slutiti no ipak nemilosrdno dođe i podsjeća nas koliko smo krhki i kako nikada ne znamo što nam nosi sljedeći dan. Jako je teško evo već dvanaestu godinu prihvatiti kako te nema tu - rekao nam je Cetinski i dodao kako je Toše oduvijek bio poseban, da zahvaljujući njegovoj skromnosti i dobroti znamo da su anđeli među nama u ljudskom obliku. Mogao si tu na zemlji još puno toga, ali sve ćemo nadoknaditi kada se jednom sretnemo gore u svemiru, na nekom proplanku. Dragi Toše volimo te do posljednjeg daha, zauvijek bratko moj - emotivno se prijatelja prisjetio Tony.

Toše Proeski rođen je 25. sječnja 1981. u Prilepu. S deset godina imao je prvi nastupo i oduševio kad je otpjevao 'Ave Mariju'. Nekoliko godina kasnije već je nastupao na festivalima, a tada je njegova karijera krenula uzlazno. Poginuo je 16. listopada 2007. godine na autoceti A3 Zagreb - Lipovac. Njegov vozač i prijatelj Georgij Georgijevski izgubio je kontrolu nad vozilom...

