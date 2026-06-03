Koja čast! Ante Gelo i Tajči će nastupiti u SAD-u na Svjetskom nogometnom prvenstvu

Srećaaaaaaaaaa, napisao je glazbenik Ante Gelo u utorak na društvenim mrežama. Razlog za sreću i zadovoljstvo itekako ima. S pjevačicom Tatjanom Cameron Tajči nastupit će 16. i 17. lipnja pred navijačima na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u. Koncerti će se održati u FIFA Fair Parku u Teksasu, u sklopu fan zone. Prvi nastup zakazan je dan uoči prve utakmice Hrvatske, a drugi nakon susreta Hrvatske i Engleske.

- Mi smo jedini bend koji tamo nastupa u ta dva dana, prije i poslije utakmice Hrvatska - Engleska. Gledamo na to na način da želimo napraviti prvenstveno promociju Hrvatske. Moj bend je odličan, sastavljen od najboljih hrvatskih glazbenika, a nas dvoje i inače puno surađujemo. Svirat ćemo za sve koji dolaze iz Hrvatske, ali i za američke Hrvate te za sve ostale - Amerikance i one koji dolaze iz cijelog svijeta - rekao je Gelo za Jutarnji list.

Malmo: Tajči nastupila u popularnom gradskom klubu u haljini u kojoj je nastupila na Euroviziji prije 34 godine | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što se repertoara tiče, publiku očekuje spoj domaćih hitova i stranih pjesama prilagođenih međunarodnoj publici.

- Većinom ćemo svirati hrvatske hitove, no dio programa bit će na engleskom, prilagođen Amerikancima. Super je to, jako sam euforičan oko ovog nastupa. Ono što je bitno jest i to da će iza nas na pozornici biti videoprojekcija na kojoj ćemo vrtjeti fotografije i filmove Hrvatske turističke zajednice, u kojima se vide ljepote Hrvatske, i naše more... jer, iako svi znaju za Hrvatsku i uvijek nam govore kako smo prekrasna zemlja, zapravo im želimo konkretno pokazati što sve imamo - ispričao je glazbenik.