Koja je tajna dugog i sretnog braka? Sarah Michelle Gellar je šokirala svojim odgovorom!

Holivudski parovi često zbog pritiska, previše posla ili nekih drugih razloga, ne ostaju zajedno. Brakovi se nerijetko raspadnu i vrlo brzo, a pravi je misterij kako neki uspiju ostati zajedno. Među njima su i glumci Sarah Michelle Gellar (48), zvijezda serije 'Buffy, ubojica vampira' te Freddie Prinze, Jr. (49), koji je bio zvijezda mnogih romantičnih komedija.

Njih dvoje u braku su već 22 godine, a kada su nedavno Saru pitali koja je tajna njihove uspješne veze, ona je dala vrlo jednostavan odgovor koji je mnoge začudio, prenosi Page Six.

- Odvojene kupaonice! - rekla je kratko.

- Čekaj, to je to? Tako je jednostavno? - upitala ju je voditeljica, a Gellar je odgovorila: 'Da, to je to'.

Gellar i Prinze su se upoznali na snimanju filma 'Znam što si radila prošlog ljeta' 1997. godine, no vezu su započeli tek tri godine kasnije.

- Bili smo jako dugo prijatelji - izjavila je glumica prije nekoliko godina za People.

- Išli smo često na večere. Onda smo se jednom dogovorili opet za večeru, i osoba koja je trebala ići s nama nije došla... - objasnila je.

Nakon tog prvog spoja, Prinze je znao da je ona prava za njega.

- Nisam više htio ići na spojeve s drugim curama - rekao je.

Par se oženio 2002. godine u Meksiku te imaju dvoje djece.