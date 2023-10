Koji prekid! Justin Timberlake je ostavio Britney sa samo dvije riječi: Nije to dobro podnijela

Pjevačica Britney Spears (41) u svojim memoarima 'The Woman in Me' otkriva nepoznate detalje iz svog života javnosti. Sada su strani mediji prenijeli kako je pjevač Justin Timberlake (42) prekinuo s njom vezu sa samo dvije riječi, piše Page Six.

- Gotovo je! - napisao je Timberlake poruku pjevačici i tako prekinuo s njom ljubavnu vezu.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Strani mediji doznali su kako je pjevačica snimala spot za pjesmu 'Overprotected', 2002. godine, a već drugi dan je iznenada nestala na nekoliko minuta.

Redatelj tog spota ispričao je kako je Britney nakon kratke odsutnosti stigla u prikolicu uplakana i razmazane šminke.

Bila je odjevena u trenirku i prema redatelju Chrisu Applebaumu podigla je svoj mobitel i rekla: 'Ne mogu vjerovati. Pogledaj što se dogodilo.'

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Iako ju je Timberlake navodno pokušavao zvati cijeli dan jer je bio bijesan zbog prevare, prekinuo je vezu SMS porukom. Britney je u memoarima priznala aferu s koreografom Wadeom Robsonom.

Tješili su je i kad se smirila Spears je rekla redatelju:

- Pokazat ću mu da je popušio najbolju stvar koju je ikada imao.

Foto: Jakov Š./Privatan album

U memoarima pjevačica je napisala kako je nakon prekida kod kuće tugovala dok se Justin zabavljao po Hollywoodu. U 'The Woman in Me' otkrila je i da je tijekom veze s Timberlakeom ostala trudna, ali je pobacila.