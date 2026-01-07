Kojićeva bivša sa Zvezda Granda otišla u Dubai: 'Ako je suditi po početku, blago meni'

Bivša supruga Igora Kojića, mlada pjevačica i influencerica Sofija Dacić (23) odlučila je turbulentnu 2025. godinu ostaviti iza sebe i zakoračiti u novu sa stilom. Nakon razvoda i nedavnog ispadanja iz glazbenog natjecanja "Zvezde Granda", Sofija je spakirala kovčege i otputovala na luksuznu destinaciju, a svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila kako provodi prve dane 2026. godine.

Objavila je niz fotografija i videozapisa iz Dubaija, gdje je dočekala Novu godinu.

"New Year in Dubai | photo dump. Ako je sudeći po početku ove godine… blago meni", napisala je Dacić uz objavu.

Protekla godina za Sofiju Dacić bila je uistinu puna uspona i padova. Početkom siječnja 2025. godine udala se za Igora Kojića, sina popularnog pjevača Dragana Kojića Kebe te bivšeg Severininog supruga. Njihov brak potrajao je svega pet mjeseci, a Sofija je kao razlog za razvod navela nedostatak podrške za njezinu pjevačku karijeru.

Foto: Instagram/Screenshoot

Unatoč ljubavnom brodolomu, hrabro je nastavila slijediti svoje snove te se u jesen prijavila na popularno natjecanje "Zvezde Granda", što je izazvalo veliku medijsku pozornost budući da je u žiriju sjedio upravo njezin bivši svekar. Iz natjecanja je ispala u prosincu, no čini se da je to nije obeshrabrilo.