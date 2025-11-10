Obavijesti

RAT POJASEVA

Kojoj remen bolje stoji? Seve na njemu ima svoje ime, a Grubnić Maju stegnuo sa sedam komada

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Kojoj remen bolje stoji? Seve na njemu ima svoje ime, a Grubnić Maju stegnuo sa sedam komada
Foto: Instagram/kolaž

Severina je kožne hlače upotpunila remenom na kojem piše njeno ime, dok je Maju Šuput za show Supertalent sredio Marko Grubnić i njen korzet dodatno utegnuo remenjem

Ovog je vikenda Severina (53) na svom koncertu u zagrebačkoj Areni plijenila pažnju s modnim detaljem koji je mnogima zapeo za oko - velikim kaubojskim remenom na kojem je pisalo 'Seve'. Ispod njega je na kožnim hlačama, imala još jedan manji pojas.

NASTUP U ARENI FOTO 'Pogled ispod resica': Severina ni drugi dan koncerta nije skidala svoj 'dlakavi' šešir
FOTO 'Pogled ispod resica': Severina ni drugi dan koncerta nije skidala svoj 'dlakavi' šešir

- Moj omiljeni look ove sezone - napisala je objavivši set fotografija na kojima pozira u spomenutom izdanju, dok uz nju stoji Grubnić.

Prošli put je iznenadila s nikad kraćom kosom, ali i crnom haljinom s točkicama.

- Haljinu sam ja radio i dizajnirao, nekako za cijeli taj look mi je bila inspiracija jedna moderna Španjolka, međutim atipična. Ostavio sam to dominantno cvijeće, nakit, naušnice, ogromne cvjetove na cipelama, jedan velik cvijet na haljini. Haljina je inače plisirana i evo, te točkice su po meni jako moderne i baš ih rijetko vidimo u obliku večernje haljine, tako da htio sam to tako pokazati na Maji. Prorez na haljini je poprilično velik, ali ipak je to scenska haljina i rađena je za potrebe showa - rekao je tada Grubnić. 

