Nakon eurosong skandala da je talijanski pjevač Damiano David (22) šmrkao kokain u prijenosu uživo dok su se čitali bodovi, njegovi mu fanovi pokušavaju pomoći. On je izjavio da se samo sagnuo zbog razbijenog stakla. Dogodilo se to malo prije nego su se Talijani 'Maneskin' okrunili pobjedom.

- Gitarist Thomas je slomio staklo... To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas... Nemojte to govoriti - rekao je Damiano novinarima na press konferenciji.

A sad su se pojavile i fotografije na kojima se iz drugog kuta snimanja vidi razbijeno staklo čaša na podu velike dvorane Ahoy.

- Stvarno smo šokirani da neki ljudi govore kako se Damiano drogirao. Mi smo zaista PROTIV droga i nismo nikada šmrkali kokain. Spremni smo se testirati jer nemamo ništa za sakriti. Mi smo tu da bi svirali svoju glazbu i sretni smo zbog pobjede na Eurosongu. Želimo zahvaliti svima koji nas podržavaju! Rock 'n' Roll neće nikada umrijeti, volimo vas! - poručili su iz grupe.

