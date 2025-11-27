Kokain, LSD i ljubavnica: Tajni život legendarnog Brucea Leeja. Obitelj je strahovala od zloduha

Na današnji dan prije točno 85 godina u San Franciscu rođen je legendarni Bruce Lee. Otac mu je bio poznati kantonski operni pjevač i glumac Lee Hoi-chuen, majka Grace Ho potjecala je iz bogate obitelji Ho-tung, te se obitelj kad je Bruce imao tek nekoliko mjeseci vratila živjeti u Hong Kong.

Ali majka Grace Ho kao da je osjetila da će život njezina sina biti baziran u državi gdje je rođen, pa mu je na kantonskom dala ime Lee Jun-fan. U slobodnom prijevodu, kaže nam službena stranica Brucea Leeja i obiteljska legenda, Jun-fan simbolizira „povratak“ ili „uzdizanje u stranoj zemlji“...

Zbog starog kineskog praznovjerja da zli duhovi kradu mušku djecu, roditelji su mu prvo dali žensko ime Sai-Fon („mali feniks“) da ga zaštite, nešto što je bila uobičajena praksa u to vrijeme. Ime po kojem nam je svima poznat, Bruce, predložila je bolničarka Mary Glover koja ga je porodila...

Sad kad smo apsolvirali kompliciran početak života, selidbu na drugi kraj svijeta i promjenu nekoliko imena, vrijeme je da se baziramo na djetinjstvo ovog legendarnog glumca. Djetinjstvo, koje u principu nije ni imao...

Ples, tučnjava - povratak u SAD

Dok su živjeli u SAD-u prvi put se kao beba od nekoliko mjeseci pojavio u filmu "Golden Gate Girl" iz 1941., a selidbom u Hong Kong već kao dijete počeo se stalno pojavljivati na filmu. Prvu veću ulogu odradio je u "The Kid" iz 1950., a do punoljetnosti se pojavio u 20-ak filmova. Na početku te uloge nisu bile vezane za borilačke vještine po kojima je i danas poznat.

Ključni trenutak dogodio se 1958., kad je Bruce imao 17 ili 18 godina. Na međuškolskom boksačkom turniru u Hong Kongu nokautirao je u finalu protivnika, za kojeg se pričalo da je imao veze s trijadama, iako to nikad nije dokazano.

Nekoliko dana kasnije, nakon nastave, dočekala ga je grupa momaka iz suparničke škole, i ovaj put boks mu nije pomogao. Dobio je solidne batine. To je navodno bila osveta za nokaut na turniru...

Iako je Wing Chun već trenirao nekoliko godina, počeo je tamo 1955. godine, taj incident dodatno ga je uvjerio: ako želi preživjeti ulice Kowloona, treba mu nešto učinkovitije od zapadnjačkih rukavica. Trening kod velikog majstora Yip Mana ostat će jedino formalno borilačko obrazovanje koje će ikada imati.

Ali nisu samo gluma i treninzi zanimali mladoga Leeja. S 18 godina osvojio je amatersko prvenstvo Hong Konga u cha-cha plesu, a već od ranih dana razvio je interes prema filozofiji.

Uz sve to, stigao je Lee i upadati u probleme s policijom, postao je član bande i nekoliko puta je završio u zatvoru, pa su njegovi roditelji odlučili kako je možda bolje da sreću potraži preko bare, u SAD-u, gdje je i rođen.

Iako nikad to nije službeno potvrdio, kružila je priča da se zamjerio moćnim ljudima u Hong Kongu nakon boksačkog turnira, pa je odlazak u SAD zapravo bio i bijeg od osvete...

Foto: Supplied by LMK Media / ipa-agen

Sa samo 100 dolara u džepu 1959. godine krenuo je brodom u SAD, ali snalažljiv kakav je bio, budžet je dodatno podebljao podučavajući putnike iz prve klase plesu. Već u to vrijeme bio je izuzetno zgodan i šarmantan te su putnice stajale u redu za njegove usluge.

Brodom je stigao do San Francisca, kratko se zadržao, a onda se preselio u Seattle gdje je radio u restoranu Ruby Chow koji je vodila rodbina njegove majke. No pranje suđa i posluživanje nije ga ispunjavalo. Čim je skupio novac, 1961. upisao je studij filozofije na University of Washington, a iste godine upoznao Lindu Emery, svoju buduću suprugu.

Vjenčali su se 17. listopada 1964., sin Brandon stigao je 1965., a 1964. je otvorio i svoj prvi kung fu studio.

Ljubav je cvjetala, škola borilačkih vještina koju su zajedno vodili dobro je poslovala. Tamo se, među ostalim, znao pojaviti na podukama i legendarni Chuck Norris.

Bruce je, kako je kasnije opisala njegova supruga, bio sjajan tata, ali ne jedan od onih koji će mijenjati pelene ili se buditi pet puta po noći. Trebala mu je sva snaga koju ima kako bi izgradio što bolji imidž za svoju školu, a samim tim i za samog sebe.

Odbačen i razočaran - pa na vrhu

U glavi je imao samo jedan cilj - postati slavna faca u Hollywoodu. U godini Woodstocka, 1969., par je dobio i drugo dijete, kći Shannon. Bruce je cijelo vrijeme trudnoće priželjkivao sina, otkrila je njegova supruga, ali kad je prvi put vidio kćer jednostavno se rastopio i ona je postala centar njegovog svijeta.U tim trenucima, sve je više-manje išlo po planu. Imao je skladnu obitelj, uspješan posao, počeo je glumiti u američkim filmovima, doduše u sporednim ulogama, ali sve je „mirisalo“ na to kako će brzo dobiti pravu priliku.

I ta prilika je stigla 1971. godine. Bruce je razvio ideju za seriju "The Warrior" (koja je kasnije postala "Kung Fu"), bio je siguran da će dobiti glavnu ulogu, no kad je uloga otišla Davidu Carradineu, bio je potpuno slomljen.

Warner Bros je, kažu izvori, odustao od njega zbog jakog azijskog naglaska i rasnih predrasuda.

Zasitio se tad Amerike, zasitio se brojnih audicija i neuspjeha te je obitelj spakirala kofere i vratila se u Hong Kong. A tamo je već bio poznat, bez da je to znao. Američka serija "The Green Hornet", u kojoj je imao sporednu ulogu, bila je pravi hit u Aziji. Nakon povratka u Hong Kong dobio je prvu glavnu ulogu u filmu "The Big Boss" (1971.), koji je razbio sve rekorde gledanosti. Već iduće godine uslijedio je "Fist of Fury", koji je srušio rekord svog prethodnika. Iste 1972. snimio je i "Way of the Dragon", prvi film u kojem je bio glavni glumac, scenarist, redatelj i koreograf borbi...

Foto: Supplied by LMK Media / ipa-agen

Kruna karijere stigla je 1973. s holivudskim blockbusterom "Enter the Dragon" (kod nas poznat kao "U zmajevu gnijezdu"), koji je izašao samo nekoliko tjedana nakon njegove smrti.

Kad su u Hong Kongu vidjeli koliko dobro Bruceu ide, za film "Way of the Dragon" bili su mu dali potpuno slobodne ruke. Osobno je pozvao starog poznanika Chucka Norrisa, koji dotad nije imao nijednu potpisanu filmsku ulogu. Njihova borba u Koloseumu proglašena je najboljom borbom stoljeća i ubrzo je krenuo uspon Norrisa kao filmske zvijezde.

Foto: Profimedia

No natrag na Leeja.

S ovih par uloga postigao je u kratkom roku status najveće azijske filmske zvijezde i Hollywood je uvidio da je njegov potencijal puno veći od same Azije, pa je dogovoreno snimanje filma "U zmajevu gnijezdu".

Prije toga 1972. godine Lee je radio na svojem projektu "Game of Death", poznatom po tučnjavi s NBA legendom Kareemom Abdul-Jabbarom, no ponuda ekipe iz Hollywooda bila je toliko primamljiva da je odlučio prekinuti produkciju i posvetiti se Zmajevom gnijezdu.

Foto: Profimedia

Kako su kasnije ispričali njegovi prijatelji, Bruce se za vrijeme snimanja tog filma osjećao jako loše i često se žalio na glavobolje. U svibnju 1973. doživio je kolaps tijekom dubbinga u studiju. Otkriven mu je moždani edem, ali nakon kraće hospitalizacije je pušten iz bolnice.

Dva mjeseca kasnije, 20. srpnja, Bruce Lee stigao je u stan glumice Betty Ting Pei zajedno s producentom Raymondom Chowom, navodno kako bi razgovarali o filmu "U zmajevu gnijezdu".

Chow je ubrzo otišao na sastanak, a Bruce i Betty ostali su sami. Tek kasnije Betty je javno priznala da su bili ljubavnici, iako je to i tada mnogima bilo očito.

Foto: Supplied by LMK Media / ipa-agen

Tijekom susreta Bruce je dobio jaku glavobolju. Betty mu je dala tabletu Equagesica, a on je otišao prileći kako bi se odmorio.

Više se nije probudio.

Kad se Chow vratio, jer su bili dogovorili večeru, pronašao je Brucea kako nepomično leži na krevetu, dok je Betty u šoku pokušavala dozvati ga. Prema knjizi "Bruce Lee: A Life" autora Matthewa Pollyja, Chow je odmah shvatio da je Bruce mrtav.

Situacija je bila osjetljiva: Bruce je umro u stanu svoje ljubavnice, a jedini svjedoci bili su Betty i Chow. Chow je bio svjestan kakav bi skandal mogao izbiti i kako bi se mediji obrušili na sve uključene. Zato je odlučio prikriti okolnosti smrti.

Smrt koja je sve šokirala

Betty je rekao da se ne pojavljuje pred novinarima, supruzi Lindi javio je da se Bruce srušio kod kuće, a medijima poslao priopćenje u kojem je naveo da je Bruce kolabirao tijekom šetnje vrtom. Ipak, prava istina ubrzo je izašla na vidjelo.Hitna pomoć stigla je brzo.

Bolničar Pang Tak Sun kasnije je izjavio da je, iako je izgledalo kao da je već mrtav, morao primijeniti sve postupke reanimacije.

Linda je stigla u bolnicu, liječnici su unatoč masaži srca i daljnjim pokušajima morali konstatirati da Bruceu više nema pomoći.

- Nisam mislila da će umrijeti, a kamoli da je već mrtav – rekla je njegova supruga kasnije.

Brucea više nije bilo. Svijet je bio u šoku i krenule su se širiti teorije zavjere.

Njegovu autopsiju vodio je Donald Teare i ustvrdio je kako je riječ o "nesretnom slučaju“.

Zagušenje i edem mozga bili su uzrok smrti... Edem je konačno uzrokovao zaustavljanje srčanih centara u mozgu i zaustavio srce, zaključak je liječnika, koji je odbacio špekulacije kako je njegovu smrt uzrokovala marihuana, čiji su tragovi pronađeni u Bruceovu sustavu.

Fanovi su ubrzo krenuli opsjedati bolnicu u kojoj je preminuo. Šuškalo se kako ga je ubila banda, kako ga je netko izazvao na tučnjavu te ga usmrtio, a onda je stiglo službeno priopćenje njegove produkcijske kompanije.

- Gospodin Bruce Lee srušio se tijekom šetnje vrtom i nažalost nije mu bilo spasa. Ovo je veliki gubitak za sve nas - stajalo je u priopćenju koje je poslao Chow.

No novinari u priču nisu povjerovali te su ubrzo pronašli ekipu Hitne pomoći koja ga je pokušala spasiti te večeri i priča je pala u vodu. Znalo se da je umro u stanu svoje ljubavnice, a novinari su ga uspjeli fotografirati mrtvog dok je čekao autopsiju.

Nakon ispraćaja u Hong Kongu, na kojem je bilo između 20 i 25 tisuća ljudi, obitelj je njegove posmrtne ostatke prebacila u Seattle, gdje je pokopan na groblju Lake View.

- Nisam mogla objasniti djeci da tate više nema... Najteže je bilo Brandonu... – ispričala je kasnije Bruceova supruga i dodala:–

- Svako malo mi postavljaju pitanje kako je umro Bruce Lee... Svi se liječnici slažu: Bruce Lee je umro od iznimno burne reakcije na jedan od sastojaka u lijeku Equagesic... Njegov je organizam kobno reagirao na progutanu tabletu, nakupljanjem tekućine u mozgu koja je prerasla u golemi edem. Utonuo je u san i u kratkom roku mirno umro.

S Bruceovom smrću naglo je porasla i njegova slava, a samim time i interes javnosti za svaki detalj njegova privatnog života, kao i neizostavne teorije zavjere.

Prva se na tapeti fanova našla njegova ljubavnica Betty, koju su optuživali da ga je namjerno otrovala te je u kratkom periodu dobila velik broj prijetnji smrću.

Foto: Supplied by LMK Media / ipa-agen

- Imala sam samo 26 godina i cijeli svijet me je mrzio... - ispričala je kasnije Betty.

Drugi na tapeti bio je Raymond Chow... Pričalo se kako je to napravio jer ga je Bruce planirao napustiti i pokrenuti vlastitu kompaniju bez njegove pomoći u SAD-u... S Bruceovom smrću Chow je dobio i prava na njegov posljednji film "Game of Death", kojeg je kasnije i objavio, iako je imao samo 11 minuta materijala s Bruceom snimljenoga.

Prokletstvo obitelji Lee

Teorija zavjere koja je privukla najveću pažnju javnosti bila je ona kako je Leeju presudila mafija iz Hong Konga, kojoj je odbijao plaćati reket.

Najbizarnija teorija od svih je kako je Brucea ubila tajna organizacija kung fu majstora zato što je najskrivenije tajne njihovog zanata dijelio sa zapadnim svijetom. Njegov prijatelj Chuck Norris kazao je da je Lee imao problema s leđima i da je možda pretjerao s tabletama...

Nakon Bruceove smrti otkrivena je i njegova povremena upotreba droga, kokaina, LSD-a i kanabisa.

Kad su procurila pisma u kojima 1972. moli prijatelja Roberta Bakera za „hrpu kokaina i dosta LSD-a“, Bruce je opet bio na naslovnicama.

Kasnija pisma pokazuju da je prestao, a Linda je 1973. napisala Bakeru: „Ne brini se u vezi C (kokain), više ne pretjeruje s njim.“

Kasnije, kad je na snimanju filma "The Crow" poginuo njegov sin Brandon, pojavila se i posljednja teorija zavjere. Ona o "prokletstvu nad obitelji Lee“. Opet se sve vratilo na početak.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Zlodusi, kojih se njegova majka bojala od njegova rođenja i zbog kojih mu je i mijenjala ime, za neke su razlog zašto Brucea i Brandona više nema među živima...