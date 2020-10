Kolar se fotkala u autu, pažnju je ukrala minica: 'Zvijezde voze'

Kamo se Barbara uputila, nije otkrila. No, nedavno je priznala kako je većinu ljeta provela u Zagrebu. Priznala je i da joj je otkazana gomila poslova zbog pandemije korona virusa

<p>Voditeljica <strong>Barbara Kolar</strong> (50) oduševila je pratitelje na Instagramu. Vozila je automobil u minici, što je odlučila ovjekovječiti pa je fotkala noge i volan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Zvijezde voze. Dobar vam ponedjeljak! - napisala je u opis objave.</p><p>Kamo se Barbara uputila, nije otkrila. No, nedavno je priznala kako je većinu ljeta provela u Zagrebu.</p><p>- Dvaput sam uspjela otići na jednodnevno kupanje na Krk i još se dvaput umočiti u more zahvaljujući poslovnim angažmanima na obali - rekla je za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/barbara-kolar-i-dusko-curlic-otkazana-je-gomila-poslova-vremena-su-losa-i-malo-toga-se-nudi-1437347">Večernji list</a>.</p><p>Voditeljica showa 'Zvijezde pjevaju' priznala je kako joj je otkazana gomila poslova zbog pandemije korona virusa.</p><p>- Ali nisam jedina pa nema smisla kukati. Poštujem sve propisane mjere i željno čekam dan kad ću se probuditi sa željom da, recimo, popijem kavu u Beču i to onda bez puno razmišljanja i napraviti. Iako se možda realno ne mogu maknuti iz Zagreba, volim imati osjećaj da mi je sve dostupno - poručila je.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S BARBAROM KOLAR:</strong></p>