Kolege Matta LeBlanca jako zabrinuti: 'Nikome se ne javlja, živi nezdravo, izgleda loše...'

Glumci iz kultne serije "Prijatelji“ zabrinuti su za svog kolegu Matta LeBlanca (57) jer se bliži godišnjica smrti njegovog voljenog prijatelje i kolege Matthewa Perryja.

Naime, on duže vrijeme nije viđen u javnosti jer je još u procesu žalovanja, a njegovo nedavno pojavljivanje zabrinulo je prijatelje i ostale kolege piše Daily Mail.

Foto: ALAM, GIDE

Nedavno je u Los Angelesu viđen u vrlo lošem i zapuštenom stanju što je zabrinulo njegove kolege, tvrdi izvor za In Touch Weekly.

- Nitko ne osuđuje Matta zbog izgleda ili ga optužuje za nezdravi način života, njemu se ovdje ipak to ne događa. Ono što je zabrinjavajuće, za Jennifer Aniston i cijelu ekipu iz Central Perka, je to što je ovih dana takav samotnjak i jedva da se čuju s njim iz mjeseca u mjesec - naglasio je izvor te nadodao da je s prijateljima u kontaktu nakon tragične smrti kolege, ali da to nije redovito.

- Inače se, osim toga, povukao od javnosti i živi svoj život bez pravog interesa za društvo. Svi mogu vidjeti da je to baš tužno - istaknuo je izvor.

Nastavio je te se prisjetio kako je glumac bio energičan i veseo prije nezgode, a sad je povučen i kao da se ne osjeća biti dostojnim u društvu ostalih kolega.

Foto: Colin Hutton

- Jasno je da mu se samopouzdanje srozalo, dovoljno je da ga pogledate i vidite kako se zapustio - rekao je te dodao da LeBlanc ima bezuvjetnu podršku svojih prijatelja iz serije koji ga žele ponovno vratiti normalnom životu.

Matthew Perry umro je u 54. godini 28. listopada 2023., a nakon što je pronađen bez znakova života u svom domu u Los Angelesu, LeBlanc je bio prvi član glumačke postave Prijatelja koji je objavio individualnu počast prisjećajući se svog kolege.

- Matthew. Teška srca se opraštam. Vrijeme koje smo proveli zajedno iskreno je među najdražim vremenima u mom životu. Bila mi je čast dijeliti pozornicu s tobom i zvati te svojim prijateljem. Uvijek ću se nasmiješiti kad pomislim na tebe i nikad te neću zaboraviti. Nikada. Raširi krila i leti brate, konačno si slobodan i pretpostavljam da zadržavaš onih 20 dolara koje mi duguješ - napisao je 14. studenog 2023. uz niz fotografija iz njihovih scena u sitcomu.