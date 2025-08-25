Nakon što je film 'Americana' loše prošao u kinima diljem SAD-a zbog publike koja bojkotira glumicu Sydney Sweeney nakon njezine kontroverzne kampanje, oglasila se njena kolegica iz filma, Halsey.
Kolegica Sydney Sweeney kritizirala obožavatelje koji su bojkotirali njihov zajednički film
Halsey (30), kolegica Sydney Sweeney u filmu 'Americana', oštro je kritizirala obožavatelje koji bojkotiraju njihov film zbog kontroverze oko kampanje za American Eagle.
- Trebali biste otići pogledati ovaj film. Redatelj je snimio izniman film, u čast žanra koji dobro poznaje - napisala je na svojim društvenim mrežama uz promotivni poster kriminalističkog trilera, piše PageSix
- Ako volite kinematografiju, onda biste trebali znati da je film na prvom mjestu. Ovo je film - zaključila je.
Halsey, pravog imena Ashley Frangipane, potom je rekla da ne misli da je 'pošteno' da mediji 'grabežljivo ocrnjuju vrijednog redatelja i njegovu vrijednu ekipu zbog njihovog filma koji je potpuno odvojen - i nepovezan - s kampanjom'.
Komentari pjevačice dolaze nakon što je film 'Americana' prošao loše u kinima tijekom svog nacionalnog premijernog prikazivanja prošlog vikenda. Prema The Hollywood Reporteru, film je zaradio oko 840.000 dolara, što je prosjek od 460 dolara po kinu, nakon premijere u 1100 kina diljem SAD-a. Film se našao na 16. mjestu.
Nekoliko obožavatelja obećalo je bojkotirati film nakon što je Sweeney optužena za promicanje 'nacističke propagande' koristeći igru riječi 'geni' i 'traperice' na engleskom jeziku u svojoj kampanji za American Eagle.
Usred negativnih reakcija, tvrtka za odjeću American Eagle objavila je izjavu u kojoj stoji: 'Nastavit ćemo slaviti kako svatko nosi svoje AE traperice s povjerenjem, na svoj način. Odlične traperice dobro stoje svima.'
Osim toga, Sweeney se suočila s kritikama obožavatelja nakon što su javni popisi birača otkrili da je registrirana u Republikanskoj stranci Floride u okrugu Monroe od lipnja 2024.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+