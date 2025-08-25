Obavijesti

Show

Komentari 0
'AMERICANA'

Kolegica Sydney Sweeney kritizirala obožavatelje koji su bojkotirali njihov zajednički film

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Kolegica Sydney Sweeney kritizirala obožavatelje koji su bojkotirali njihov zajednički film
15
Foto: Mario Anzuoni

Nakon što je film 'Americana' loše prošao u kinima diljem SAD-a zbog publike koja bojkotira glumicu Sydney Sweeney nakon njezine kontroverzne kampanje, oglasila se njena kolegica iz filma, Halsey.

Halsey (30), kolegica Sydney Sweeney u filmu 'Americana', oštro je kritizirala obožavatelje koji bojkotiraju njihov film zbog kontroverze oko kampanje za American Eagle.

- Trebali biste otići pogledati ovaj film. Redatelj je snimio izniman film, u čast žanra koji dobro poznaje - napisala je na svojim društvenim mrežama uz promotivni poster kriminalističkog trilera, piše PageSix

'Americana' special screening in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

- Ako volite kinematografiju, onda biste trebali znati da je film na prvom mjestu. Ovo je film - zaključila je.

'SAVRŠENA KAMPANJA' Nakon Sydney Sweeney, cure iz Katseye pokazale kako se radi reklama za traper: 'Moćne...'
Nakon Sydney Sweeney, cure iz Katseye pokazale kako se radi reklama za traper: 'Moćne...'

Halsey, pravog imena Ashley Frangipane, potom je rekla da ne misli da je 'pošteno' da mediji 'grabežljivo ocrnjuju vrijednog redatelja i njegovu vrijednu ekipu zbog njihovog filma koji je potpuno odvojen - i nepovezan - s kampanjom'. 

'Americana' special screening in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Komentari pjevačice dolaze nakon što je film 'Americana' prošao loše u kinima tijekom svog nacionalnog premijernog prikazivanja prošlog vikenda. Prema The Hollywood Reporteru, film je zaradio oko 840.000 dolara, što je prosjek od 460 dolara po kinu, nakon premijere u 1100 kina diljem SAD-a. Film se našao na 16. mjestu.

NEUSTRAŠIVA I ATRAKTIVNA Neki love sunce, Sweeney hvata oblake! Sydney u raskopčanom kombinezonu skočila iz aviona!
Neki love sunce, Sweeney hvata oblake! Sydney u raskopčanom kombinezonu skočila iz aviona!

Nekoliko obožavatelja obećalo je bojkotirati film nakon što je Sweeney optužena za promicanje 'nacističke propagande' koristeći igru ​​riječi 'geni' i 'traperice' na engleskom jeziku u svojoj kampanji za American Eagle.

'Americana' special screening in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Usred negativnih reakcija, tvrtka za odjeću American Eagle objavila je izjavu u kojoj stoji: 'Nastavit ćemo slaviti kako svatko nosi svoje AE traperice s povjerenjem, na svoj način. Odlične traperice dobro stoje svima.'

MNOGI SE ZALJUBILI Drska ženo plava, poludjela mi glava: One su najljepše plavuše
Drska ženo plava, poludjela mi glava: One su najljepše plavuše

Osim toga, Sweeney se suočila s kritikama obožavatelja nakon što su javni popisi birača otkrili da je registrirana u Republikanskoj stranci Floride u okrugu Monroe od lipnja 2024.

Sydney Sweeney stars in new advertising photoshoot for 'American Eagle’s Fall 2025 Denim Campaign'.
Foto: Profimedia

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju
POSTALI SU ANA I IVANA

FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju

Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom
FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...
NIJE SKIDALA OSMIJEH S LICA

FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...

Pjevačica Maja Šuput u nedjelju je u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom, koji je ovih dana posebno 'živ' zbog Špancirfesta. Uz Maju je bio i sin Bloom, kao i njezin prijatelj Marko Grubnić. Za ovaj izlazak Maja je odabrala bež haljinu s velikim otvorom... Uz Maju ovog puta nije bio Gospodin Savršeni, Šime Elez, s kojim se ovog ljeta strastveno ljubila na jahti. On putuje Balkanom na motociklu, u nedjelju popodne bio je u Makedoniji...
FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda
NA DALMATINSKOJ ŠANSONI

FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda

Mirna Berend se ponovno našla u voditeljskoj ulozi, ovaj put na pozornici Dalmatinske šansone u Šibeniku. Uz nju je bio poznati voditelj Branko Uvodić, a zajedno su oduševili publiku svojim dostojanstvenim nastupom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025