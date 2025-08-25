Kolegica Sydney Sweeney kritizirala obožavatelje koji su bojkotirali njihov zajednički film

Halsey (30), kolegica Sydney Sweeney u filmu 'Americana', oštro je kritizirala obožavatelje koji bojkotiraju njihov film zbog kontroverze oko kampanje za American Eagle.

- Trebali biste otići pogledati ovaj film. Redatelj je snimio izniman film, u čast žanra koji dobro poznaje - napisala je na svojim društvenim mrežama uz promotivni poster kriminalističkog trilera, piše PageSix

Foto: Mario Anzuoni

- Ako volite kinematografiju, onda biste trebali znati da je film na prvom mjestu. Ovo je film - zaključila je.

Halsey, pravog imena Ashley Frangipane, potom je rekla da ne misli da je 'pošteno' da mediji 'grabežljivo ocrnjuju vrijednog redatelja i njegovu vrijednu ekipu zbog njihovog filma koji je potpuno odvojen - i nepovezan - s kampanjom'.

Foto: Mario Anzuoni

Komentari pjevačice dolaze nakon što je film 'Americana' prošao loše u kinima tijekom svog nacionalnog premijernog prikazivanja prošlog vikenda. Prema The Hollywood Reporteru, film je zaradio oko 840.000 dolara, što je prosjek od 460 dolara po kinu, nakon premijere u 1100 kina diljem SAD-a. Film se našao na 16. mjestu.

Nekoliko obožavatelja obećalo je bojkotirati film nakon što je Sweeney optužena za promicanje 'nacističke propagande' koristeći igru ​​riječi 'geni' i 'traperice' na engleskom jeziku u svojoj kampanji za American Eagle.

Foto: Mario Anzuoni

Usred negativnih reakcija, tvrtka za odjeću American Eagle objavila je izjavu u kojoj stoji: 'Nastavit ćemo slaviti kako svatko nosi svoje AE traperice s povjerenjem, na svoj način. Odlične traperice dobro stoje svima.'

Osim toga, Sweeney se suočila s kritikama obožavatelja nakon što su javni popisi birača otkrili da je registrirana u Republikanskoj stranci Floride u okrugu Monroe od lipnja 2024.

Foto: Profimedia